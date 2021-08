ROC blir Norges motstander: Trefilov styrer fra tribunen

TOKYO (VG) (Montenegro – ROC 26–32) De russiske jentene ble Norges skjebne i Rio-OL for fem år siden. Nå er de regjerende olympiske mesterne på gang igjen med tidligere landslagssjef Jevgenij Trefilov som coach på tribunen. Fredag venter Norge i semifinalen.

COACHET: Jevgenij Trefilov coachet det russiske laget til semifinalen fra tribunen.

4. aug. 2021 03:56 Sist oppdatert nå nettopp

– Han er en trenerlegende og når han er med her og det har vært noen problemer her, så er det egentlig ikke så overraskende, men litt spesielt er det jo, sa Stine Bredal Oftedal til VG mandag.

– Russerne har kommet bra etter hvert, mener Norges kaptein.

Norge tapte den høydramatiske semifinalen for russerne 38–37 etter ekstraomganger i Rio de Janeiro.

ROC (Den russiske olympiske komité) tok raskt kommandoen i kvartfinalen mot Montenegro i Tokyo. Onsdag morgen slet også Norge seg videre til semifinalen.

– Jeg tror Norge slår Ungarn - og de blir også favoritt mot oss, selvfølgelig er de det, sier Trefilov til VG før Norges kvartfinale.

Han er i Tokyo i egenskap av første visepresident i det russiske håndballforbundet, men bruker stemmen heftig fra tribunen.

– Norge er så gode på kontringer. Det handler om å få ned tempoet, mener Trefilov.

– Er det du som styrer dette laget?

– Nei, nei! svarer Trefilov - og forsikrer oss samtidig at helsen hans nå er bedre. Sykdom gjorde at han måtte gi seg som landslagstrener for et par år siden.

– Har du lyst til å overta som trener igjen?

– Hehe, det spørsmålet skal jeg ikke svare på, smiler den russiske bamsen bredt.

Russerne åpnet OL elendig med uavgjort mot Brasil og et knusende 12-målstap for Sverige. Men har spilt seg opp og slo gullkandidat Frankrike i gruppespillet. De hadde i starten ingen problemer med å håndtere Montenegro som tapte med 12 mål for Norge i gruppespillet.

Stjernen Anna Vjakhireva dominerte stort med sine seks scoringer før pause og endte som toppscorer med åtte mål. Hun er en åtte spillere som er igjen fra gull-laget til Jevgenij Trefilov fra Rio. Den russiske trenerbamsen er nå visepresident i håndballforbundet og skriker på laget fra tribunen i arenaen Yoyogi.

Etter hvert ble kvartfinalen litt jevnere.

Da reiste Trefilov seg fra ærestribunen, gikk ned til gjerdet og coachet med nedbrettet munnbind det russiske forsvarsspillet 10 meter fra sidelinjen.

– Det er helt okay å ha Trefilov der. Jeg kan ikke si at jeg hører ham mye, men han gjør sitt beste, sier Anna Vjakhireva til VG.

PÅ STIGENDE KURS: Anna Vjakhireva og Russland er klar for OL-semifinalen. Den kan bli mot Norge.

Keeperduoen Anna Sedojkina/Viktroija Kalinina og sentrale utespillere som Anna Sen, Daria Dmitrieva, Vladlena Bobrovnikova, Ekaterina Ilina og Polina Kuznetsova er også fortsatt med fra OL-suksessen for fem år siden.

Thorir Hergeirsson uttalte tirsdag at Rio-tapet for russerne er et av hans tre verste etter å ha ledet 599 landskamper med norske landslag. Camilla Herrem bommet på det avgjørende skuddet den gangen.

– Det var uten sidestykke mitt verste øyeblikk på håndballbanen. Jeg følte meg som en sviker, som hadde ødelagt kvelden for både kronprins Haakon på tribunen og alle de som satt hjemme i Norge midt på natten for å se oss komme til vår tredje strake OL-finale, skriver Herren i boken «Camilla uten filter».

Norge fikk kraftig revansje da de slo Russland hele 34–17 i VM-kvartfinalen året etter. Men under VM her i Japan for to år siden ble det klart tap 28–33 for Russland i bronsefinalen for et redusert norsk landslag.