Rivalen advarer Ingebrigtsen: – Det kan bare bli en mester

Marcin Lewandowski (34) har lenge vært en av Ingebrigtsen-brødrenes største konkurrenter. Nå forteller polakken om rivaliseringen, respekten for Jakob Ingebrigtsen, og det «ekstreme våpenet» som skal sikre ham OL-gull.

DUELLANTER: Marcin Lewandowski og Jakob Ingebrigtsen har kommet side om side inn på oppløpet flere ganger. Den raske polakken har skumle hensikter under OL i Tokyo. Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / X06894

Han har løpt hele livet, Marcin Lewandowski. Syv år gammel holdt det på å gå helt galt.

Den unge gutten skulle løpe over veien for å leke med vennene, men ble påkjørt av en buss og endte opp under hjulene. Fra balkongen på huset så moren Marcins livløse kropp ligge på asfalten.

Etter en uke på sykehus kom polakken seg på beina igjen. Siden har han fortsatt å løpe, og med sin fryktløse stil er han fremdeles i verdenstoppen i en alder av 34 år.

– Jeg har trent smart i mange år og aldri blitt alvorlig skadet. Kenyanerne sier «tren smart, vinn enkelt», europeerne sier «tren smart, ikke hardt». Lewandowski sier «tren smart og hardt». Det tenker jeg mye på, og jeg tror det er hemmeligheten min, forteller Lewandowski til VG.

Han har møtt Ingebrigtsen-brødrene til en rekke tøffe dueller. Under innendørs-EM i vinter trakk Lewandowski seg i sinne da juryen valgte å omgjøre diskingen av Jakob Ingebrigtsen (20), som dermed stakk av med gullet på polakkens bekostning. Men under VM i 2019 var det bronsevinner Lewandowski som henviste nordmannen til den sure 4.-plassen.

– Vi er kanskje ikke gode venner, men jeg respekterer dem fordi de er store utøvere. Vi liker hverandre godt, møtes av og til på treningsleir og konkurrerer mot hverandre. Vi vil alle bli best, men det kan bare bli en mester, sier Lewandowski.

OPPLØP: Jakob Ingebrigtsen løper inn til 4.-plass i Doha bak Marcin Lewandowski (i midten) og Taoufik Makhloufi (t.v.). Timothy Cheruiyot vant VM-gullet. Foto: PAWEL KOPCZYNSKI / X00616

De stiller til start i de samme løpene, men 34-åringen ser store forskjeller mellom seg selv og 14 år yngre Jakob.

– Da jeg var på hans alder, trodde jeg også at jeg kunne flytte fjell. Nå tenker vi ulikt. Jeg har ofret familielivet for å bli den beste, men det er annerledes nå. For Ingebrigtsen er idretten hele livet hans, for meg er det bare en del av livet. Det er forskjellen mellom oss, men ingen av delene er feil, sier Lewandowski, som har to døtre sammen med kona Magdalena.

Han ble lenge trent av broren Tomasz, som er bosatt i Norge.

Selv om 34 år gamle Lewandowski er blant de mer rutinerte, både i livet og i idretten, regner han seg som fersk på 1500 meter.

– Jeg er veldig glad for at de utsatte OL et år. Jeg har medaljer på EM- og VM-medaljer på 1500 meter, men det er fremdeles mye å lære, mener han.

Lewandowski var lenge blant verdens beste på 800 meter, og advarer konkurrentene om at farten hans fortsatt er et «ekstremt våpen» han drar nytte av.

– Jeg er en typisk konkurranseløper. Det har jeg vist lenge. Jeg har aldri vært den beste under Diamond League, jeg har alltid fokusert på mesterskapene. Der må du være smart, forklarer han om hvorfor han så ofte lykkes når det står om medaljer.

Han har blant annet EM-gull på 800 meter og VM-bronse på 1500 meter. I OL regner han med å kjempe om gull.

– Jeg tok medalje i VM, og det kommer ikke til å bli noe vanskeligere i OL. Jeg må gjøre jobben min, og det vil være nok til å ta medalje, sier 34-åringen, men presiserer at det er mange tøffe konkurrenter som ønsker det samme.

– Det er høye forventninger til Jakob, men han har bevist mange ganger at han er klar. For eksempel da han tok europeisk rekord på 5000 meter i år. Han vet hva han vil, og jeg mener han er har en seier i seg, roser Lewandowski.