Haukenes knust etter at han måtte bryte i OL

Håvard Haukenes fikk smerter og hadde ikke annet valg enn å gi seg.

Håvard Haukenes hang lenge med tetgruppen, men så sprakk han.

6. aug. 2021 01:23 Sist oppdatert nå nettopp

Saken oppdateres!

Sapporo: Håvard Haukenes fikk det svært tøft i Sapporos gater fredag morgen, japansk tid.

Håvard Haukenes måtte gi seg etter cirka 35 kilometer.

Bergenseren hang lenge med, men da løpet spisset seg fikk Haukenes trøbbel.

15 kilometer før mål kunne BT observere at han ble stående i veien med hendene på låret. Like etter ga han beskjed til en funksjonær at han ville bryte.

50 kilometer kappgang er en kraftprøve av de sjeldne. Konkurransen startet 05.30 fredag morgen for å unngå den verste varmen. Etter klokken 8 steiket allerede solen, og det var på det tidspunktet at Haukenes måtte kaste inn håndkledet.

31-åringen hadde en drøm om medalje, men det ble ingenting av.