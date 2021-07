Warholms OL-rival «forsvant»: – Ekstremt talentfull fyr

Han var Karsten Warholms (25) store nemesis. Så forsvant Abderrahman Samba (25) ut av verdenstoppen. Hva skjer egentlig med stjerneløperen?

KONKURRENTER: Karsten Warholm og Abderrahman Samba har utkjempet mange tøffe dueller på friidrettsbanen. Men de siste årene har qatareren gått under radaren.

– Jeg har ikke peiling, sier Warholm om statusen til OL-rivalen.

I 2018 var Samba ustoppelig. Warholm gjorde mange forsøk, men var sjanseløs gang på gang mot qatareren. I seks av seks Diamond League-stevner han stilte Samba seirende ut.

Samba er del av en gylden generasjon utøvere på 400 meter hekk, og brøt den magiske 47-sekunder-grensen i 2018, lenge før jevnaldrende Warholm og Rai Benjamin klarte det samme.

Mens den sistnevnte duoen har fortsatt å presse grensene for hvor fort det er mulig å løpe på distansen, har Samba forsvunnet ut av bildet.

I TET: Samba slik man var vant til å se ham i duell med Warholm.

I 2020-sesongen løp ikke Samba en eneste gang, delvis på grunn av corona. I mai dukket han endelig opp igjen, da han løp langhekken for første gang siden VM i september 2019. Tiden (48.26) skremmer derimot ingen.

– Jeg har ikke snakket med han siden Doha 2019, og har ikke snøring på hvilken form han er i. Jeg har sett han har løpt, men det var litt under pari, sier Warholm, som likevel advarer mot å ta lett på Samba når de møtes i OL.

– Man vet aldri hva han drar ut av hatten. Han er en ekstremt talentfull fyr, som ikke skal avskrives, sier nordmannen.

Overfor AFP åpner Samba opp om den tøffe tiden.

– Det siste året har vært veldig vanskelig på grunn av pandemien, forteller qatareren.

– Jeg trente i Sør-Afrika på starten av sesongen, men det var veldig tøft for oss. Deretter kom vi til Doha, hvor vi måtte i karantene i to uker. Jeg fikk ikke drevet med organisert trening på to måneder, og det ble vanskelig å bevare formen, forklarer Samba videre.

Hans nåværende tider står i sterk kontrast til Diamond League-seieren i Paris fra 2018 på 46.98. Warholm ledet inn mot oppløpet, men med sine raske, galante klyv seilet Samba forbi sunnmøringen inn mot mål og løp inn til det som var tidenes nest raskeste løp den gangen.

Friidrettsstjernen hevder til og med at han slakket ned farten mot slutten i rekordløpet. Før OL nekter han å røpe hvor fort han har løpt på trening.

– Utøvere liker ikke å røpe treningstider, akkurat som en kokk ikke røper oppskrifter. Trening er som hemmelige oppskrifter, sier Samba.

I juni løp han sesongens andre og siste løp på 400 meter hekk. Tiden i Hengelo i Nederland ble 48.56, nesten to sekunder bak Warholms verdensrekord.

Samba påførte Warholm sitt siste tap per dags dato i Ostrava 2018. Siden har det meste handlet om nordmannen, og heller ikke Leif Olav Alnes aner hva man kan forvente av den mystiske konkurrenten i OL.

– Han har ikke løpt faretruende fort. Om det skyldes skader eller andre ting, vet jeg ikke. Alle som har løpt fort tidligere, er å regne med. Det er viktig å være ærbødig og respektfull overfor alle. Noe av det fantastiske med idretten er at vinneren ikke er gitt på forhånd, sier Warholms trener.