Ruud med ny bragd – slo en av verdens beste spillere etter thriller

Casper Ruud slo verdensåtteren. Nå kan han møte superstjernen Novak Djokovic i semifinalen.

Casper Ruud sto for en tennisbragd lørdag ettermiddag. POOL / REUTERS

19. sep. 2020 15:09 Sist oppdatert nå nettopp

Matteo Berrettini – Casper Ruud 6–4, 3-6, 6–7 (5–7)

Casper Ruud har levert fremragende spill Roma Masters. Lørdag sto han for nok en tennisbragd.

Nordmannen møtte Matteo Berrettini, verdens åttende beste tennisspiller, i turneringens kvartfinale.

Etter å ha tapt det første settet, reise Ruud seg mesterlig. Nordmannen vant det påfølgende settet.

Det siste og avgjørende settet ble en ordentlig thriller. Det hele måtte avgjøres etter tiebreak. Der var nordmannen sterkest og kunne juble for seier.

Italieneren er dermed den høyest rangert spilleren 21-åringen har slått.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det var en spinnvill kamp. Det så veldig mørkt ut, men jeg prøvde å henge med. Det er de små poengene som avgjør disse kampene. Jeg prøvde å ta hver sjanse jeg fikk, sa Casper Ruud i et intervju vist på Eurosport.

Casper Ruud har storspilt i Roma Masters. POOL / REUTERS

Viste fantastiske spill

Berrettini hadde få problemet med å hente hjem det første settet 6–4, men i det andre storspilte Ruud.

Nordmannen brøt serven til sin italienske motstander og hadde på kort tid gått opp i en 3–0-ledelse. På TV-bildene kunne man tydelig se at Berrettini var frustrert. Ruud fortsatte med sitt strålende spill og vant andre settet 6–3.

Og det tredje settet kunne ikke startet på en bedre måte. Igjen brøt nordmannen motstanderen på nydelig vis i settets første game.

Men til tross for en 3–1-ledelse til Ruud, kom Berrettini tilbake. Det siste settet måtte dermed avgjøres etter tiebreak, som nordmannen vant knepent.

– Det er ikke lett mot disse topp ti-spillerne. De har omtrent ikke svakheter. Du må være på topp for å vinne, forteller nordmannen.

Nå møter Ruud vinneren av verdensstjernen Novak Djokovic og Dominik Koepfer i semifinalen søndag.

– Jeg er veldig glad og stolt over det jeg klarte i dag. Hvem enn det blir, så blir det en vanskelig spiller. Djokovic er en av de beste spillerne noensinne, og det vil i så fall bli den tøffeste utfordringen i min karriere, sier Ruud.

Det er kun to uker siden sist nordmannen møtte Berrettini. Da slo den italienske 24-åringen ut Ruud i andre runde av US Open. De møttes også under fjorårets French Open. Den gang slo Ruud italieneren i tre strake sett.

Matteo Berrettini er ikke en hvem som helst. Italieneren er rangert som den åttende beste mannlige tennisspilleren i verden. POOL / REUTERS

Slått storheter

Den norske tennisprofilen har storspilt på den røde grusen i Roma. Fredag overbeviste Ruud da han slo tidligere verdenstreer og US Open-vinner Marin Cilic.

Tidligere i turneringen har han slått Karen Khatsjanov (nummer 16 i verden) og Lorenzo Sonego (nummer 47 i verden).

Selv er Ruud rangert som den 34. beste mannlige tennisspilleren i verden. Til NTB fortalte nordmannen hvordan han har spilt på seg selvtillit den siste tiden.

– Man får selvtillit for hvert kamp man vinner, og nå har jeg vunnet tre gode kamper. Man får selvtillit, men på en bra måte. Ikke sånn at man går med nesen i sky og tror man er kongen av verden fordi man vinner kamper, sa Ruud.