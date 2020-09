Karrierebeste for Hovland tross brutal US Open-avslutning

US Open-avslutningen ble en nedtur for Viktor Hovland, men mandag klatret han til 29.-plass på verdensrankingen. Så høyt har han aldri tidligere ligget.

Viktor Hovland klatrer på verdensrankingen. Charles Krupa / AP

Hovland var på vei mot en plassering helt i toppen av resultatlistene i Major-turneringen US Open søndag, men en bogey og to dobbeltbogeyer på de tre siste hullene sendte golfstjernen ned på en delt 13.-plass.

Samtidig gikk et par millioner kroner i premiepenger fløyten.

På den meget krevende Winged Foot-banen i Mamaroneck, New York, imponerte samtidig 23-åringen gjennom store deler av helgen med svært stabilt spill.

Etter at turneringen var avsluttet og amerikanske Bryson DeChambeau var kåret til vinner, ble verdensrankingen oppdatert. Der ligger Hovland nå på 29.-plass, hans beste plassering noen gang. Oslo-gutten klatrer to plasser fra forrige uke som følge av prestasjonen i US Open.

I sommer var han som best oppe på 30.-plass, i kjølvannet av den delte 33.-plassen i PGA-mesterskapet. Siden har han ligget stabilt rundt nummer 30.

Dustin Johnson topper fortsatt rankinglisten. Den amerikanske stjernen endte på delt sjetteplass i US Open. Nærmest følger spanske Jon Rahm og Justin Thomas.

Norges andre deltager på PGA-touren, Kristoffer Ventura, klatret én plass til 164.-plass på mandagens oppdaterte rankingliste.

