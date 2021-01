Taktisk gambling feilet i jakten på Hoppuka-seier: – Det som måtte til om vi skulle vinne

Halvor Egner Granerud (24) måtte hente inn over 20 poeng på Kamil Stoch for å vinne Hoppuka. Derfor gjorde Norge et taktisk grep som ikke ga avkastning.

Halvor Egner Granerud var den eneste som gikk ned på avsatsen i den første omgangen i Hoppukas siste renn. Det ga ikke resultatet han hadde håpet. Foto: Geir Olsen, NTB

6. jan. 2021 18:36 Sist oppdatert nå nettopp

To skarpe pip fra TV-skjermen like før Granerud skulle sette utfor bakken i Bischofshofen fikk ekspertkommentatorene til å skvette.

– Jeg synes nesten at jeg hørte et pip, jeg. Det indikerer at de skal gå ned på avsatsen. Er det noe taktisk spill allerede i første omgang? spurte NRK-ekspert Johann Remen Evensen seg selv om.

Noen sekunder senere fikk han bekreftelsen. Der alle andre hoppet fra avsats 11, gikk Granerud ned til avsats 10. Det betydde at Granerud ville få verdifulle ekstrapoeng om han hoppet 134,5 meter eller mer (95 prosent av bakkestørrelsen).

– Det tyder på at de går «all in», utbrøt TV 2-ekspert Andreas Stjernen.

Men da Granerud forlot hoppkanten, hadde han en av feltets dårligste hastigheter. Så satte han nedslag. Halvannen meter unna den magiske grensen som ville gitt ekstrapoeng.

– Kan det ha vært for stor gambling rett og slett? Jeg skjønner hvorfor de gjør det. De måtte ta en sjanse, sa Remen Evensen etter hoppet på 133 meter.

Granerud med på avgjørelsen

For 133 meter betydde at Granerud ikke innkasserte noen bonuspoeng på det taktiske valget. Kun, mest sannsynlig, dårligere fart i tilløpet enn han ellers ville hatt.

– Jeg gamblet. Jeg følte det var verdt å prøve. Vi gikk all inn. Vi gikk ned en avsats, men han klarte ikke å gjøre et godt nok hopp, forklarte landslagssjef Alexander Stöckl til TV 2 i pausen.

Granerud bekreftet at avgjørelsen var tatt på forhånd og at han var med på den.

– Det var det som måtte til om vi skulle vinne. Dessverre var ikke hoppet godt nok. Det er sånn det er, sa Granerud til TV 2.

Den analysen delte også Remen Evensen i NRK-studioet.

– Det var nok ikke et topphopp fra Granerud. Med et makshopp her, så hadde han hoppet 135-pluss. Da hadde vi hyllet avgjørelsen. Det er små marginer som spiller inn her.

Halvor Egner Granerud satset alt i jakten på seier i Hoppuka, men det lyktes ikke. Foto: LISI NIESNER / REUTERS

Stoch med kanonhopp

Det hjalp heller ikke for jakten på Hoppuka-seier at den polske lederen, Kamil Stoch, noen minutter senere leverte et kanonhopp.

Som sistemann hoppet han 139 meter, og gikk dermed inn på en soleklar ledelse i selve rennet og økte ledelsen i sammendraget.

– Nå er det kjørt, kommenterte Granerud før finaleomgangen.

For etter den første omgangen lå Granerud over 35 poeng bak Stoch.

– Det er så å si kjørt. Det var verdt å prøve, og det var jo spennende, sa Stöckl.

Fakta Hoppuka sammenlagt 1. Kamil Stoch 2. Karl Geiger (-48,1) 3. Dawid Kubacki (-52,8) 4. Halvor Egner Granerud (-53,2) ... 12. Daniel-André Tande (-107,7) 17. Robert Johansson (-246,8) 19. Johann André Forfang (-280,1) 36. Marius Lindvik (-545) 48. Sander Vossan Eriksen (-811,4) Vis mer

Mistet pallplassen sammenlagt

Men det var ikke bare førsteplassen det taktiske grepet i den første omgangen skapte problemer med.

Karl Geiger, som lå på fjerdeplass i sammendraget, leverte også et kanonhopp. Og annenmann i sammendraget, Dawid Kubacki, hoppet tilnærmet likt som Granerud.

Det gjorde at Granerud etter den første omgangen lå på fjerdeplass i sammendraget, og måtte hente poeng på enten Geiger eller Kubacki for ikke å miste pallplassen i Hoppuka sammenlagt.

Men i finaleomgangen hoppet Kubacki kun 131,5 meter. Granerud på sin side hoppet 134 meter. Det holdt akkurat ikke til å gå forbi Kubacki i sammendraget. Kun 0,4 poeng skilte etter totalt åtte hopp i Hoppuka.

Også Stoch og Geiger holdt Granerud bak seg i sammendraget. Dermed havnet Granerud på en fjerdeplass i Hoppuka til slutt.

– Det gjør meg egentlig ikke så mye. For min del er det seieren man kjemper om. Jeg ser ikke noe forskjell på å bli to, tre eller fire, sa Granerud til TV 2 etter rennet.

Kamil Stoch ble båret på gullstol av lagkameratene etter at han vant Hoppuka. Det er tredje gang veteranen vinner den gjeve konkurransen. Foto: Geir Olsen, NTB

Lindvik fra sykehus til pallplass

Marius Lindvik var det store norske høydepunktet i Hoppukas siste konkurranse. 22-åringen var på sykehus helt til mandag formiddag etter å ha operert ut en visdomstann underveis i Hoppuka.

Derfor gikk han glipp av to konkurranser. Men i Bischofshofen var han tilbake med et brak. I den første omgangen hoppet han seg inn til en tredjeplass. Og i finaleomgangen klinket han til med et hopp på hele 140,5 meter.

Marius Lindvik leverte et kanonhopp på 140,5 meter i finaleomgangen og kom på annenplass. Kun to dager etter at han ble skrevet ut av sykehus. Foto: LISI NIESNER / REUTERS

Det holdt til annenplass i konkurransen, og Lindviks fjerde pallplass i et Hoppuka-renn på rad.

– Det er en enorm prestasjon av Marius, kommenterte TV 2-ekspert Stjernen.

Kamil Stoch vant til slutt rennet, og Hoppuka. Det er Stochs tredje sammenlagtseier i Hoppuka i karrieren. Karl Geiger tok tredjeplassen i rennet og annenplass i sammendraget. Dawid Kubacki tok tredjeplassen i Hoppuka sammenlagt.