OL-vinner Lorentzen ikke klar for «boble-VM»

Tre år etter at han vant OL-gull på 500 meter, må Håvard Lorentzen (28) kvalifisere seg til spesialdistansen i VM i verdenscupens «skøyteboble» om en måned.

NESTEN FULL POTT: Håvard Lorentzen vant OL-gull på 500 meter og OL-sølv på 1000 meter under vinterlekene i sørkoreanske Pyeongchang for snart tre år siden. Foto: Bjørn S. Delebekk

– Det blir en del plasser å gå for i de to verdenscupene før VM. Hvis løperne fra asiatiske land ikke kommer, blir det lettere. Men det fortsatt mange som kommer til å gå fort. Det er et tøft nivå uansett, svarer Håvard Lorentzen konfrontert med fakta.

Norges er foreløpig tildelt en kvoteplass på 5000 meter for kvinner i enkeltdistanse-VM i Heerenveen 11. til 14. februar. På herresiden er det enn så lenge avsatt plass til fire norske løpere: En på 1000 meter, to på 1500 meter og en på 5000 meter.

Håvard Lorentzen vant OL-gull på 500 meter og OL-sølv på 1000 meter i Pyeongchang i februar 2018. På samme tid – tre år senere – er han ikke inne blant dem som ifølge Det internasjonale skøyteforbundet kan starte på 500 meter.

– Vi får flere plasser, slår sammenlagtverdensmesteren fra Kina 2018 fast.

Han er med med andre ord ikke redd for at han ikke skal få anledning til å kjempe om pallplasser på den korte sprintdistansen, to år etter at han «med et lettelsens skrik» tok VM-sølv på den i Inzell.

Han frykter heller ikke fem uker som isolert fra omverdenen i «skøyteboblen» i Heerenveens skøytearena Thialf og hotellet de vil være innlosjert på fra begynnelsen av januar og til 15. februar: EM skal avvikles i Thialf 15.-17. januar, to verdenscuper samme sted 22.-24. januar og 29.-31. januar – før coronasesongen avsluttes med distanse-VM der.

Håvard Lorentzen har taklet tøffe tider før:

– Det blir ikke en enorm forandring fra tidligere. Det er omtrent slik livsstilen til en toppidrettsutøver er, svarer han på spørsmål om hvordan han tror han vil takle nær halvannen måned bak lukkede dører.

Han påpeker at han oppholdt seg tre uker i Pyeongchang – før han startet OL-konkurransene. Og det gikk jo bra. Denne høsten og vinteren har Håvard Lorentzen, som normalt sett bor sammen med Hege Bøkko i hjembyen Bergen, bodd og trent i Stavanger siden 12. september – med fratrekk for noen avstikkere til Vikingskipet i Hamar.

– Jeg tar gjerne noen uker i Nederland for å få gått noen skikkelige konkurranser, sier Håvard Lorentzen.

Han vedgår imidlertid at alle ukene på bortebane vil arte seg annerledes enn de pleier. Smittevernprotokollen i Heerenveen er ikke til å kimse av.

– Vi må dusje foran hvert måltid, notere navnene på alle vi er i kontakt med hver dag og aldri være flere enn to personer på rommet av gangen. Det er ikke mulig å gjøre vanlige ting, som å gå på kafé for å ta en kopp kaffe, forteller Håvard Lorentzen.

For øyeblikket er Nederland i lockdown. Det innebærer at det ikke er anledning til å få servert mat frem til 9. januar. Det kan bety at Norges løpere på utsette sin planlagte avreise 6. januar. Sportssjef Lasse Sætre i Norges skøyteforbund sier at alle detaljene rundt smittevern og -regler ikke er avklart. Det vil de antakelig bli etter møter med hans internasjonale kolleger i dagene før jul.

– Det ville være typisk at det ikke ble noe av, nå som vi er på oppløpssiden, sier Håvard Lorentzen.

Siste gang han konkurrerte internasjonalt var under VM på Hamar i februar og verdenscupfinalen i Heerenveen den første helgen i mars – for 10 måneder siden.

