«Alle» stiller Warholm det samme spørsmålet før Bislett Games. Selv er han opptatt av noe helt annet.

Torsdagens Bislett Games blir Karsten Warholms første mulighet til å svare på skremmeskuddet fra Rai Benjamin. Det er meldt optimalt vær for å løpe fort.

Karsten Warholm satte ny verdensrekord på 300 meter hekk på Bislett i juni. Torsdag sesongdebuterer 25-åringen på 400 meter hekk på samme sted. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

1. juli 2021 06:30 Sist oppdatert nå nettopp

– Hvilken tid håper du står på lystavlen på Bislett når du har løpt?

Karsten Warholm trekker på smilebåndet i solskinnet i Oslo.

– Det er jo et ganske ledende spørsmål. Jeg håper selvfølgelig at det skal stå en veldig bra tid der, men det er ikke helt sånn det fungerer i praksis, forteller det største trekkplasteret før Bislett Games.

Han visste nok at Kevin Youngs verdensrekord på 400 meter hekk (46,78) kom til å bli et samtaletema dagen før friidrettsstevnet.

Han var nær ved å ta den 29 år gamle rekorden i fjor. Ikke på Bislett, men i Stockholm. Den 23. august løp han inn til tiden 46,87. Det er europarekorden på distansen. Siden den gang har Rai Benjamin (23) løpt enda fortere. Under amerikanernes uttakskonkurranse til OL i Tokyo leverte stjerneskuddet tidenes nest raskeste løp – 46,83.

– Det er «styggfort», sier Warholm om konkurrentens tid.

– Det gjør at jeg er nødt til å være på mitt beste for å være konkurransedyktig i OL. Jeg liker å tro at jeg har gjort jobben min. Han har vist at jeg må slåss for det OL-gullet, fortsetter 25-åringen.

Under onsdagens seanse benyttet han muligheten til å komme med et stikk til dem som er mest opptatt av «rekorder, sko og lysharer».

For ham er det selve konkurransen som er mest givende.

– Det fine med sporten vår er alle duellene. Folk drev med friidrett lenge før det var mulig å ta tiden. Jeg vil ikke helt tilbake dit, men for meg er det ingenting som slår en god duell, sier Warholm.

– Det skjer så enormt mange gode prestasjoner på friidrettsbanen der man blir skuffet fordi det ikke ble den rekorden man hadde snakket om. Det er så mange andre spenningsmomenter som jeg mener en bør bygge på, som jeg også tror vil gagne måten en ser sporten vår på, utdyper hekkeløperen fra Ulsteinvik.

Fakta Program for Bislett Games Kl. 18.44: Spyd, kvinner. Kl. 19.00: Stav, menn. Kl. 19.06: Tresteg, menn. Kl. 19.34: 100 meter, menn. Kl. 20.04: 400 meter hekk, kvinner. Kl. 20.13: 3000 meter, menn. Kl. 20.30: 100 meter, kvinner. Kl. 20.31: Diskos, menn. Kl. 20.41: 5000 meter, kvinner. Kl. 20.43: Lengde, kvinner. Kl. 21.08: 200 meter, menn. Kl. 21.19: 800 meter, kvinner. Kl. 21.35: Én engelsk mil, menn. Kl. 21.51: 400 meter hekk, menn. Vis mer

5000 tilskuere

Torsdag sesongdebuterer Warholm på 400 meter hekk.

Da får han oppleve noe han ikke har opplevd på lang tid. På tribunen kommer det til å være 5000 tilskuere. «Bislett-brølet» vil igjen kunne høres i hjertet av Oslo, for første gang siden 2019.

– Det blir fantastisk. Jeg gleder meg masse til å ha publikum tilbake på tribunen. At det skjer i Oslo, er ekstra spesielt. Det er her jeg bor nå, og Bislett er på en måte blitt hjemmebanen min, sier Warholm.

Han er klar for å konkurrere.

– Jeg har brukt mange måneder på å bygge meg opp til det som kommer denne sommeren. Nå handler det egentlig bare om å sove godt i natt, få en god følelse og føle at jeg er klar både fysisk og mentalt når jeg står på startstreken. Da er det bare å hamre løs.

Karsten Warholm er «veldig spent» før han sesongdebuterer på 400 meter hekk på Bislett. Foto: Annika Byrde / NTB

Én av dem som er spent på hva Warholm kan prestere, er tidligere hekkeløper Christina Vukicevic Demidov. Hun er nå NRKs friidrettsekspert og skal kommentere Diamond League-stevnet.

– Verdensrekorder kommer dessverre ikke på bestilling, men samtidig er det åpenbart at mannen er i form, sier Vukicevic.

For en knapp måned siden satte Warholm verdensrekord på den noe utradisjonelle distansen 300 meter hekk på Bislett.

Torsdag kveld er det meldt sol og 25 varmegrader på stadion. Det er forhold som omtales som optimale med tanke på å skulle løpe fort.

Warholm-trener Leif Olav Alnes kommer med en viktig påminnelse.

– Du blir ikke mindre lysten på å dra på når du ser at forholdene ligger til rette for en god prestasjon, men det er ikke sånn at forholdene løper for deg. Du må faktisk gjøre jobben, sier han.

– Jeg vil ikke være med på å utelukke det (verdensrekord), men samtidig bruker vi ikke å forskuttere. Det har ingen hensikt.

Les også Verdensrekorden Warholm jakter har stått i 28 år. Hvorfor har ingen klart å slå den?

Flere på rekordjakt

Det er ikke bare en potensiell verdensrekord det skal handle om på Bislett torsdag. Karoline Bjerkeli Grøvdal har vært i god form denne våren. Dersom hun leverer et optimalt løp, kan hun true Ingrid Kristiansens norske rekord på 5000 meter. Den er på 14.37,33.

Sondre Guttormsen har allerede satt norsk rekord i stavsprang i år. Det gjorde han under et stevne i Chula Vista i California i slutten av mai. Da hoppet han 5.81. 22-åringen har høye forventninger både til seg selv og til de andre norske utøverne som skal i aksjon torsdag.

– Det hadde vært kult med flere personlige rekorder. Noen har vel tenkt å sette andre rekorder enn det også, sier Guttormsen og ler.

Han håper tilskuerne kan hjelpe ham med å nå nye høyder.

– Et lite ekstra adrenalinkick skader jo aldri.

Syk Ingebrigtsen stiller ikke til start

Jakob Ingebrigtsen skulle også jakte en rekord på Bislett torsdag. Etter fantomløpet i Firenze i juni, er 20-åringen nå innehaver av europarekorden på 1500 meter, 2000 meter og 5000 meter.

Onsdag morgen ble jakten på europarekord på drømmemila ble avblåst. Den yngste av de tre Ingebrigtsen-brødrene er blitt syk.

– Jakob våknet med vondt i halsen, og det er konstatert at han har fått en halsbetennelse, sier Gjert Ingebrigtsen i en pressemelding.

Jakob Ingebrigtsen løp inn til tiden 12.48,45 og ny europarekord på 5000 meter i Firenze. Foto: Alfredo Falcone / LaPresse

Dermed holder Jakob Ingebrigtsen sengen i St. Moritz.

– Medisinene vi har prøvd til nå, virker ikke. Dette er tydeligvis noe som har satt seg. Nå håper vi at nye tabletter skal ta knekken på betennelsen, utdyper treneren overfor Stavanger Aftenblad.

Det er dårlig nytt, en drøy måned før løperen fra Lura skal kjempe om OL-gull på 1500 meter i Tokyo. Erlend Slokvik, som er sportssjef i Norges Friidrettsforbund, frykter ikke at sykdommen vil påvirke OL-forberedelsene. «Det blir å trekke det litt langt», mener han.

– Det er alltid sånn at du vil holde deg frisk, men det er ikke noen krise om han må ta det med ro noen dager, sier sportssjefen til NTB.

Etter planen skal Ingebrigtsen løpe 1500 meter på Stade Louis II i Monaco fredag 9. juli. Nå gjenstår det å se om han blir klar til løpet hvor han i fjor satte europarekord på distansen med tiden 3.28,68.

Henrik Ingebrigtsen stiller heller ikke til start på Bislett. Han ble for en uke siden operert for en hamstringsskade og går glipp av OL og resten av sesongen. Filip Ingebrigtsen løper 3000 meter torsdag.