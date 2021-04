Daniel-André Tande utskrevet fra sykehus

Skihopperen Daniel-André Tande er utskrevet fra Akershus Universitetssykehus etter det stygge fallet i skiflygingsbakken i Planica.

Daniel-André Tande er ute av sykehus. Foto: AP / NTB

NTB

Nå nettopp

Det opplyser Norges Skiforbund i pressemelding.

– Daniel ble i går utskrevet fra sykehuset. Han er i god allmenntilstand og har det bra. Ro og hvile er en del av behandlingen. Dette er ikke forenlig med opptredener i media. Daniel er derfor ikke tilgjengelig for intervjuer i ukene som kommer, sier hopplandslagets laglege Guri Ranum Ekås i en uttalelse.

Tande falt stygt i skiflygingsbakken i Planica før påske. Uhellet skjedde i en prøveomgang. I etterkant fikk han påvist brudd i kragebeinet og en punktert lunge.

– Vi er helt sikre på at Daniel ser fram til dagen da de medisinske rådene ikke lenger påvirker hans hverdag. Jeg vil på vegne av hoppfamilien takke laglege Guri Ranum Ekås for høy profesjonalitet, dedikert innsats og et svært godt samarbeid som har vært til stor hjelp, ikke bare for Daniel, men også alle oss andre som har hatt en krevende tid, sier sportssjef Clas Brede Bråthen.

Fredag i forrige uke ble 27-åringen fløyet med ambulansefly fra Ljubljana til Gardermoen.