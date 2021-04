Milliontap for håndballklubben: - En stor skuffelse

Styreleder Per Gjerde i Molde HK Elite er kritisk til at Regjeringen ikke vil kompensere tapte inntekter når klubbene må avlyse store turneringer.

Styreleder Per Gjerde i Molde Håndballklubb Elite. Foto: MOLDE HK ELITE

Nå nettopp

Den såkalte «Krisepakke 4» for idretten ble presentert forrige uke. Denne inneholder ikke støtte til lag og foreninger som tvinges til å avlyse store arrangement på grunn av koronarestriksjonene.

Klubben taper rundt 1 million kroner på at Rosecupen ikke kan arrangeres. I fjor fikk Molde HK Elite kompensert tapte inntekter fra «Krisepakke 1». Molde Elite har lagt inn 700.000 kroner i kompensasjon for Rosecupen i årets budsjett. Dersom forslaget blir vedtatt i Stortinget, får klubben null støtte til turneringa som har vært et tradisjonsrikt flaggskip de siste 35 årene.