Sky (12) klar for OL

Det er bare å merke seg navnet: Sky Brown (12). 12-åringen er tidenes yngste OL-deltager for Storbritannia.

SUPERTALENT: Sky Brown er verdens yngste Nike-sponsede utøver. Nå er 12-åringen OL-klar. Foto: Sean M. Haffey / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Skateboarderen har kvalifisert seg til sommer-OL i Tokyo, hvor hun skal forsvare Storbritannias farger, melder BBC. Det er rart å kalle det et comeback, men for Brown så det mørkt ut for ett år siden.

Stortalentet, med japansk mor og britisk far, falt stygt under en trening og pådro seg en alvorlig hodeskade, brukket håndledd og brukket hånd. Men dette er en 12-åring som er tøffere enn de fleste, og etter skaden var hun enda mer bestemt på å slå tilbake.

– Jeg føler meg bedre enn noensinne, skrev Brown på Instagram for én måned siden.

Meldingen kom etter at hun blandet seg inn i OL-diskusjonen med en 2.-plass under et ekstremsportarrangement i USA. Nå er hun altså klar for sommerlekene.

– Det er en tendens at de blir gode i veldig ung alder i disse tekniske sportene. De starter tidlig, er veldig aktive og har en lidenskap for skatingen. De trener ikke i tradisjonell forstand, men holder på i skateparken hele tiden. Den lekfaktoren er avgjørende for at de utvikler seg raskt, mener den norske X-games-sjefen Henning Andersen.

SKY IS THE LIMIT: Fryktløs og teknisk begavet – Brown er klar til å imponere under OL. Foto: RACHEL MUMMEY / Reuters

Brown er den yngste skateren på internasjonalt nivå og har allerede en VM-bronse på merittlisten. Under X-games forrige sommer ble hun tidenes første kvinne som landet en «frontside 540»

– Det er teknikken som er avgjørende, ikke nødvendigvis styrken og erfaringen. Vi har sett det i andre actionsporter også – Shaun White var best i verden da han var 13 år, poengterer Andersen.

Sky Brown trener av og til med White, men startet med å lære seg triks på YouTube. Nå er det andre som ser til henne for inspirasjon. Hun er verdens yngste utøver sponset av Nike og har over 800 000 følgere på Instagram. I Tokyo kan hun blande seg inn i medaljekampen.

– Hvis IOC hadde satt en aldersgrense i skateboarding, hadde de endt opp uten mange av de beste. Da er det begrenset hvor verdifullt skateboarding hadde sett på OL-konkurransen, mener Andersen.

12 år gammel blir ikke Brown tidenes yngste OL-deltager. Den tittelen tilhører den greske gymnasten Dimitrios Loundras. I en alder av 10 år konkurrerte han under de første moderne olympiske leker i Athen i 1896.

Den norske kunstløperen Sonja Henie debuterte i OL-sammenheng 11 år gammel i 1924.