Granerud vil lære av Lundby og Riiber: – Nysgjerrig på hva som går gjennom hodene deres

Halvor Egner Granerud (24) har vært verdens beste skihopper denne sesongen. For å klare gjenskape det neste sesong, vil han be om hjelp fra noen som har klart å vinne sesong på sesong tidligere.

SUVEREN: Halvor Egner Granerud smilte om kapp med solen etter sesongens åttende verdenscupseier i Willingen. Foto: Arne Dedert / DPA

En utfordring for norsk herrehoppere har de siste årene vært å kunne ta mange seirer i flere år. Derfor er Roar Ljøkelsøys elleve verdenscupseirer det meste en norsk herrehopper har klart gjennom en karriere siden verdenscupen startet i 1979/80-sesongen.

– Jeg er litt spent på hva som skjer med hodet når siste hoppet er landet i Planica og sesongen er ferdig. Jeg vet hva som kreves og så lenge jeg er klar over hva som må legges ned av innsats og er villig til å gjøre det, så har jeg de fysiske forutsetningen og det tekniske bildet til å vinne masse verdenscuprenn. Jobben med å holde seg ovenpå som blir utfordringen. Der har jeg en plan om å søke hjelp fra Jarl Magnus Riiber og Maren Lundby, sier Granerud under en digital pressekonferanse.

– De har jo hatt sesonger hvor de har vunnet mer eller mindre alt og så gått inn i ny sesong hvor de har vunnet mer eller mindre alt en gang til. Jeg er nysgjerrig på hva som går gjennom hodene deres når de nullstiller, sier Granerud.

Fakta Norske herrehoppere med flest verdenscupseirer 1. Roar Ljøkelsøy – 11 seirer

2. Anders Jacobsen – 10 seirer

3. Roger Ruud – 9 seirer

4. Halvor Egner Granerud - 8 seirer

4. Espen Bredesen – 8 seirer

4. Bjørn Einar Romøren – 8 seirer

7. Anders Bardal – 7 seirer

7. Vegard Opaas – 7 seirer

7. Daniel-André Tande – 7 seirer Vis mer

23 år gamle Riiber har vunnet 34 verdenscupseirer i kombinert, mens 26 år gamle Lundby står med 30 verdenscupseirer i hopp.

NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen mener Granerud har holdt et eksepsjonelt nivå denne sesongen, og tror også 24-åringen gjør lurt i å søke kunnskap fra Riiber og Lundby.

– Helt klart. Når det kommer til det mentale aspektet, så tror jeg det er mye å hente ved å høre med er det å høre med utøvere som har gjenskapt suksess sesong etter sesong, sier NRKs hoppekspert.

GRANERUD OG BRÅTHEN: Halvor Egner Granerud og Clas Brede Bråthen har jobbet sammen i lang tid. Her fra et renn i Ruka i 2016. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Sportssjef Clas Brede Bråthen har sett gode norske hoppere komme og gå de siste tiårene.

– Tror du Granerud kan bli en hopper som kan vinne 30–40–50 verdenscuprenn?

– Jeg tror definitivt at Halvor kan bli den hopperen. Hadde jeg hatt svaret på hvorfor vi ikke hadde fått det til før nå, så hadde vi sannsynligvis vært nærmere. Halvor sier noe jeg tenker er veldig klokt i det å snakke med noen som faktisk har klart og da kontakte Maren Lundby og Riiber. Det tror jeg kan være veldig lurt, sier han.

– Det er stor forskjell på hvorfor det ikke ble slik med Roger Ruud, Vegard Opaas, Espen Bredesen, Roar Ljøkelsøy, Bjørn Einar Romøren og Anders Jacobsen. Forklaringene er jo forskjellig fra utøver til utøver, men systemet vårt er mye bedre nå. Jeg tror at hvis Halvor og alle andre klarer å bruke systemet så godt som de har gjort for å komme seg dit de er i dag, så tror jeg sjansen er veldig gode for at de kommer videre. Ydmykheten som er vanskelig å ha når man er verdens beste i noe, den tror jeg blir helt avgjørende.

Bråthen trekker også en annen grunn til at han har tro på Granerud kan gjenskape suksess over tid.

– Jeg ser litt annerledes på Halvor. Det er en litt annen karriere enn mange av de andre som har gitt meg grunn til å håpe på det samme. Halvor var god, ble veldig dårlig og jobbet seg tilbake og har blitt sinnssyk god igjen. Det er en annen historie og kanskje det tar litt lengre tid for Halvor å glemme hvordan det er å være dårlig, sier han.