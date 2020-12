Åpenhjertig Gjert om oppveksten og tapet av faren: – Moren min måtte jobbe dobbelt

Da tre år gamle Gjert Ingebrigtsen mistet faren, måtte moren jobbe ekstra for å forsørge ham og søsknene. Oppveksten formet 54-åringen, som tidlig måtte stå på egne bein.

De 13 første årene av livet bodde Gjert Ingebrigtsen i Båtsfjord i Finnmark. Løperfamilien fra Sandnes har levd i norsk offentlighet gjennom NRK-suksessen Team Ingebrigtsen i en årrekke, men seerne har aldri fått innblikk i oppveksten til familiens overhode, Gjert.

I den nye sesongen av TV-serien besøker han fødestedet for første gang på 20 år. Gjert forteller at han «koste seg ihjel» i fiskeværet i nord i barndomsårene, men oppveksten var heller ikke bare enkel.

Tre år gammel, i 1970, mistet han faren, Marvin Ingar Sverre Ingebrigtsen, til kreften. Det snudde opp ned på tilværelsen for småbarnsfamilien, og tvang moren til å ta i et ekstra tak for å forsørge ungene.

– Min oppvekst var totalt annerledes enn den man får i dagens virkelighet. Samtidig hadde mine eldste barn en helt annen oppvekst enn mine siste barn. I starten var Tone og jeg fattige som lus, og hadde ingenting. Det var tilsvarende oppveksten jeg hadde der oppe, men man hadde likevel det man trengte. Min virkelighet var at moren min måtte jobbe dobbelt for å forsørge oss, men jeg hadde ikke en dårlig oppvekst, forteller Gjert Ingebrigtsen til VG.

GODT KJENT: Gjert fikk stor frihet til å utforske Båtsfjord, hvor han ble kjent med hver krik og krok. Da han besøkte fiskeværet i år, var det 20 år siden forrige gang han hadde vært der. Men minnene strømmet tilbake. Foto: Privat

Situasjonen gjorde at han i større grad enn andre barn ble overlatt til seg selv. Det innebar mye alenetid, både hjemme og i Båtsfjords gater.

– Jeg ville aldri tillatt mine barn å ha den enorme friheten jeg hadde, i og med at mor jobbet dobbelt, men samtidig elsket jeg den friheten. Barn i dag går ikke langt fra huset før de er 12 år gamle, men for min del er det stort sett ikke en stein i Båtsfjord jeg ikke har gått over. Jeg kjente mange folk og de kjente meg, også hadde jeg besteforeldrene mine der. Det er en nærhet man ikke får i større byer, forteller Gjert, som fremdeles har bekjente i Finnmark.

Han er, akkurat som moren, et arbeidsjern, og har lenge kombinert jobben som logistiker med trenerjobben for verdens beste løperbrødre. For et år siden trappet han ned på sin vanlige jobb for å fokusere 100 prosent på friidretten.

Minnet av faren

Faren fikk kreft første gang i starten av 20-årene. Noen år senere dukket sykdommen opp igjen, og faren hadde såvidt fylt 26 år da han gikk bort. Men det er ett godt minne som brente seg fast hos unge Gjert.

– Det første minnet jeg har, var at jeg var ute og lærte meg å sykle på trehjulssykkel sammen med faren min. Det er det eneste minnet jeg har etter ham, sier 54-åringen i episoden. Han har også én yngre og én eldre søster.

SYKKELMINNE: Det var faren som lærte Gjert å sykle. Her, noen år senere, med bare to hjul. Foto: Privat

Ingebrigtsen forteller at han tidlig ble voksen sammenlignet med mange andre. Han er usikker på hvor mye av faren som er i ham, i og med at de aldri ble personlig kjent. Derfor vet han ikke om det i størst grad er arv eller miljø som har gjort Gjert til Gjert.

– Det er nok en kombinasjon, men man lærer tidlig at man ikke kan stole på at andre reder grunnen for deg. Jeg sto tidlig på egne bein, og det er i størst grad det som former deg som menneske. Jeg hadde likevel en god oppvekst på tross av at de røffe omgivelsene på Finnmarkskysten. Det var bare sånn det var den gangen, forteller han, som sammen med familien flyttet sørover da han var 13 år.

– Har det vært viktig for deg å være tett på egne barn, tatt i betraktning at du mistet din egen far tidlig?

– Det ligger nok der i underbevisstheten, men det er ikke noe jeg har reflektert over på den måten. Det kan godt være at man er mer på fordi man ikke vil gå glipp av noe, men det vet jeg ikke sikkert, sier Gjert, som følger opp løperbrødrene Henrik, Filip og Jakob, samt den treningsivrige datteren, Ingrid, tett.

PYNTET SEG: Gjert i en flott fløyelsdress, under årene i Båtsfjord. Foto: Privat

Besøkte gravstedet

Under besøket i Båtsfjord besøkte Gjert og konen, Tone, farens grav. Gravplassen var dekket av snø og gravstenene stakk såvidt opp fra den hvite massen på bakken. Etter mye leting og graving med spade, klarte de endelig å finne frem.

– Kan jeg få være litt alene? spør en smått preget Gjert til Tone i episoden.

Uante følelser ble vekket til live.

– Til en hvis grad er man forberedt på at det blir en reaksjon. Det var håpløst å finne graven. Det var mye snø, jeg ringte mor, men det var vanskelig å få veiledning. Det var panikk en stund for at man ikke skulle finne graven, og vi hadde dårlig tid på grunn av et arrangement på vi skulle på, så det var litt flaks at vi fant frem, utdyper han til VG om øyeblikket.

Se video fra besøket på gravlunden øverst i saken.

Gjert ønsket å vise Tone rundt på barndomsstedet. De hadde en fin tur i vinter, og neste gang håper han å få med barna og øvrig familie nordover.

– Vi har bestemt at vi skal ta en runde med guttene og familien etter hvert som vi får muligheten til det, slik at de får sett hvor opphavet kommer fra. Det samme med Lofoten, hvor foreldrene mine opprinnelig kommer fra, sier han.

Første episode av den nye sesongen av Team Ingebrigtsen sendes lørdag på NRK1 og NRK TV.