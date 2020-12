Da koronaen stoppet stevnet, fikk arrangøren suksess med en helt ny løsning

Turnstevnet var det store høydepunktet. Da det ble avlyst, fikk arrangøren i stand en unik konkurranse på rekordtid.

De hadde lagt til rette for et stevne med overnatting for utøverne og konkurranser i henhold til gjeldende smittevernregler i Ørland turnhall. Kun dager før stevnet skulle arrangeres i midten av november kom beskjeden om at turnstevnet ikke kunne gjennomføres.

