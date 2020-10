Schwartzman til semifinale – slo Thiem i tennismaraton

Argentinske Diego Schwartzman slo fjorårsfinalist og Casper Ruuds overmann Dominic Thiem 3-2 i kvartfinalen i French Open i tennis tirsdag.

Diego Schwartzman er klar for semifinale i French Open. GONZALO FUENTES / X07238

6. okt. 2020 20:52 Sist oppdatert 8 minutter siden

Diego Schwartzman - Dominic Thiem 7–6, 5–7, 6–7, 7–6, 6–2

Det var den andre store argentinske prestasjonen på rødgrusen i Paris. Tidligere på dagen hadde useedede Nadia Podoroska tatt seg til semifinalen som den første kvalifiseringsspilleren i historien.

Dominic Thiem er ranket som nummer tre i verden, men i kvartfinalen viste han derimot svakheter mot den tøffe motstanderen Schwartzman.

De to duellantene nærmest forsøkte å slå hverandre ut med dundrende slagvekslinger. Begge spillerne er kjent for sitt kraftfulle spill og gode bevegelighet ute på rødgrusen. Kampen varte i godt over fem timer.

Casper Ruud, som tapte for Thiem i 3. runde, har også hatt store problemer når Schwartzman har stått på andre siden av banen.

Scwartzman tok hjem det første settet mot Thiem med å vinne tie breaket 7-1. Settet varte i 65 minutter.

Dominic Thiem måtte se seg slått. GONZALO FUENTES / X07238

Østerrikeren slo tilbake i det neste settet som han vant 7-5 etter 71 minutters spill.

Tredjeseedede Thiem, som vant US Open etter en femsettskamp mot Alexander Zverev, synes å gå mot avansement da han vant det tredje settet i tiebreak med 8-6. 67 minutter brukte de på settet.

Argentineren hadde føringen gjennom hele fjerdesettet, men Thiem gikk opp til 30-0 på stillingen 6-5. Motstanderen ga ham derimot aldri noen matchball og tvang settet til en ny avgjørelse i tiebreak. Her var Schwartzman best og vant settet 7-5 etter 73 minutters spill.

I det femte og avgjørende settet fulgte spillerne hverandre til 2-2 før den 28 år gamle Schwartzman brøt til 4-2-ledelse. Han holdt sitt eget servegame til 5-2. Han klarte også få en matchball i østerrikerens neste servegame og utnyttet første sjanse.

(©NTB)