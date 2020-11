Stortingspolitikere utfordrer regjeringen etter VG-avsløring

Historien om hvordan overgrepsdømte i norsk idrett kan reise utenlands og få ny jobb med barn vekker sterke reaksjoner på Stortinget.

FLYTTET PÅ SEG: Mens tennistreneren var løslatt på prøve i Norge, dro han til Danmark og fikk trenerjobb for ungdom på samme alder med jenta han forgrep seg på i Norge.

Søndag avslørte VG hvordan en tennistrener ble dømt for seksuelle overgrep i norsk idrett, før han reiste til Danmark og tok på seg ny trenerjobb mens var løslatt på prøve i Norge.

I Danmark viste han en plettfri politiattest: Det som hadde skjedd i Norge vises nemlig bare på den norske politiattesten. Treneren mistet jobben etter at VG kontaktet klubben hans for en kommentar.

– Jeg reagerer kraftig på det dere har avdekket. Det er nedslående lesning, sier Høyre-politiker Tage Pettersen.

Han er også president i Norges ishockeyforbund, og mener det er alarmerende at ikke idretten selv har en bedre oversikt.

– Politisk mener jeg at vi må vurdere et politisamarbeid også på dette området. Men enda viktigere er det jo at klubber og lag på andre siden av grensen tar den ekstra telefonen for å sjekke referansene i det landet voksenpersonen kommer fra, sier han.

I Arbeiderpartiet reagerer også stortingsrepresentantene Tuva Moflag og Maria Aasen-Svendsrud sterkt på det som kom frem i helgen:

– Jeg vil utfordre statsråden og mener det er opplagt at Norge må gjøre det vi kan for at ikke overgripere skal spasere over landegrensene og videreføre denne typen grov og alvorlig kriminalitet, sier Aasen-Svendsrud som vil sende et skriftlig spørsmål til justisministeren.

REAGERER KRAFTIG: Høyres idrettspolitiske talsperson, Tage Pettersen. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Men justisminister Monica Mæland (H) er ikke den eneste som vil få spørsmål om fraværet av informasjonsflyt på tvers av grensene.

Frp-representant Himanshu Gulati vil sende skriftlig spørsmål til både kulturminister Abid Raja (V) og barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (Krf).

– Det er skremmende å lese hvordan overgrepsdømte idrettstrenere reiser over grensen til Danmark eller andre land, og kan fortsette å jobbe med barn i samme alder som de har begått overgrep mot i Norge. Jeg frykter også at overgrepsdømte i andre land reiser til Norge for å ta jobber i idretten her, ved å benytte seg av samme smutthull, sier han.

Søndagens sak var et samarbeid mellom VG og den danske avisen Politiken. I Danmark vekket saken sterke reaksjoner i helgen.

– Det er avgjørende at vi i Danmark har et robust og effektivt vern, og vi må vurdere om det etablerte vernet er godt nok. Sikkerhetsnettet skal være så finmasket som mulig, og jeg har som konsekvens av spørsmålene som reises valgt å invitere Redd Barna, Danmarks Idrætsforbund og DGI (annen idrettsorganisasjon, journ. anm.) til drøftelser, sa kulturminister Joy Mogensen til Politiken.

STILLER SPØRSMÅL TIL STATSRÅDEN: Ap-politiker Maria Aasen-Svendsrud. Foto: Heiko Junge / NTB

Tage Pettersen ser for seg «en haug med praktiske utfordringer» dersom informasjonsflyten mellom Schengen-land skal bli bedre på dette området. Men han tror disse utfordringene er mulig å løse.

– Jeg vil ta en runde med justispolitikerne våre og høre hva de tenker om et initiativ til en ordning på dette området. Samtidig må idretten ta det opp i sine egne organer. I denne sammenheng må barnas beste legges til grunn. Det vi har lest i VG er hjerteskjærende, og det er sikkert bare toppen av isfjellet, sier stortingspolitikeren fra Høyre.

Samtidig ber han idretten ta ansvar for å sjekke referanser når utenlandske trenere skal ansettes.

– Dette gjelder like mye i Norge, når vi får trenere fra andre land, som det danske eksempelet dere viste frem, mener Pettersen.

