NRK-profilen om starten av karrieren: - Fikk spørsmål om hvordan jeg hadde klart å få denne jobben som jente

Carina Olset forteller at mye har endret seg for kvinner i mediebransjen siden hun begynte sin journalistkarriere.



KJENT: Her er Carina Olset på jobb som programleder for NRK. Foto: Terje Pedersen / NTB

8. mars 2021 19:00 Sist oppdatert nå nettopp

Olset startet journalistkarrieren i år 2000. Da jobbet hun på Storslett for avisa Nordlys og begynte etter hvert studiene ved Høgskolen i Bodø. Etter endt journalistutdanning arbeidet hun noen år i Bladet Tromsø før hun startet i NRK i 2006.

– Da jeg begynte i mediebransjen, var det veldig uvanlig at jenter jobbet med sportsjournalistikk, men nå er det heldigvis normalt. I en periode måtte jeg nesten legitimere at jeg faktisk jobbet med sport, og jeg fikk spørsmål om hvordan jeg hadde klart å få denne jobben som jente. Jeg har nok måtte jobbe hardere enn en mann for å få kred, sier Olset og legger til: