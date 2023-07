Vurderer rettslige skritt mot Kolstad

Det Europeiske Håndballforbundet har kommet med en ny uttalelse om Kolstad etter at klubben måtte ty til lønnskutt. EHFs reaksjon er ny for Kolstads styreleder Torkil Iversen.

Kolstad-sjef Jostein Sivertsen måtte nylig orientere om at Kolstad har store økonomiske utfordringer.





Nå vurderer EHF rettslige skritt mot klubben. Det går fram av en pressemelding som EHF sendte ut mandag ettermiddag:

«I forrige uke krevde EHF en uttalelse av Kolstad, for å få førstehåndsinformasjon i saken. EHF søkte også informasjon fra det norske håndballforbundet. Det neste steget er at dokumentasjonen vil bli overlevert EHFs juridiske system, for å sjekke en mulig igangsetting av en rettslig prosess», heter det i uttalelsen.