Viktor Hovland vekker oppsikt: – Ingenting med det å gjøre

Viktor Hovland storspilte på første dag i en av verdens mest prestisjetunge golfturneringer torsdag. Men nordmannen får like mye oppmerksomhet for noe helt annet.

DELT LEDELSE: Viktor Hovland var i delt ledelse etter første dag av The Masters.

07.04.2023 16:51 Oppdatert 07.04.2023 17:05

Etter første dag av The Masters på Augusta National i USA leder nordmannen etter å ha gått syv slag under par torsdag. The Masters er årets første majorturnering majorturneringDet er fire majorturneringer i golf. The Masters, US Open, The Open og PGA Championship. Disse regnes som de mest prestisjetunge turneringene å vinne. i golf.

The Masters er for mange kjent for den grønne jakken vinneren av turneringen får. Men nå har den fått uventet konkurranse fra Viktor Hovlands fargerike blomstrete skjorte.

– Jeg hadde ingenting med det å gjøre, sier det norske golfesset ifølge Eurosport.no.

– Den er definitivt litt «out there», men jeg hadde heller tatt denne enn de rosa buksene jeg hadde her ute i fjor, fortsetter Hovland spøkefullt.

For nordmannen vekket også oppsikt i fjor, spesielt da han ufrivillig «matchet omgivelsene» med sine rosa bukser.

2022: Viktor Hovland under The Masters 2022.

Trender på Google

Siden torsdag er det liten tvil om at internett tok fyr på grunn av Hovlands antrekk. På Google søkes det mer på «Viktor Hovland shirt masters» enn «Viktor Hovland masters».

På Lindebergs hjemmeside er skjorten allerede utsolgt i alle størrelser, mens fredagens shorte kun er tilgjengelig i XL.

Reaksjonene på Twitter lot heller ikke vente på seg.

Skal vi tro nordmannens sponsor Lindeberg, blir det en lignende skjorte fredag, men noe mer dempet i hvitt og grønt. Lørdag er det rosa tilbake, men kun fra brystet og opp. Søndag stiller han i grønt – i håp om å ende dagen med en matchende jakke.

– Ekstremt kult

Viktor Hovland spiller sin andre runde fredag. Som torsdag går han sammen med golfsportens største ikon: Tiger Woods.

– Det var ekstremt kult, sier han til Eurosport på spørsmål om hvordan det var å spille med Tiger Woods.

– Det å være rundt ham og se hvordan han spiller er ekstremt kult, men jeg prøvde egentlig bare å fokusere på mitt eget spill, fortsatte han.

Hovland slo Woods med ni slag den første runden. Nordmannen gikk syv slag under par og var i delt ledelse etter den første runden. Turneringen avsluttes søndag, og har en førstepremie på drøyt 27 millioner kroner.

