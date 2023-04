Hareide ny Island-sjef: – Målet vårt er EM i 2024

Åge Hareide gjør comeback i treneryrket og tar over jobben som landslagssjef for det islandske herrelaget i fotball.

Åge Hareide er ny landslagssjef for Island.

14.04.2023 15:41

Det blir trenerveteranens tredje landslagsjobb etter å ha ledet både Norge og Danmark tidligere.

– Åge Hareide er en ekstremt erfaren trener som vet hva som skal til for å lykkes. Hele søke- og rekrutteringsprosessen gikk relativt raskt, da vi hadde visse ideer om hvilken profil vi ønsket til jobben. Jeg er veldig fornøyd med ansettelsen og har store forhåpninger til gode resultater til A-landslaget under Åge, sier det islandske forbundets styreleder Vanda Sigurgeirsdottir i en uttalelse.

Hareide gleder seg til å ta fatt på jobben.

– Jeg har fulgt det islandske laget ganske lenge, spesielt rundt årene da laget gikk til EM 2016 og VM 2018, og jeg ser fram til utfordringen med å hjelpe laget til å lykkes igjen, sier han.

Disiplinerte og hardtarbeidende

Hareide vet han kommer til å rå over en gruppe solide fotballspillere.

– Island har mange sterke spillere. Jeg har sett mange av dem spille for klubblagene sine i Skandinavia og har også trent flere islandske spillere opp gjennom årene. Generelt er de pålitelige og hardtarbeidende, men også disiplinerte spillere med taktisk intelligens, og du trenger disse egenskapene for å lykkes i landslagsfotball, sier han.

Målet er klart.

– Målet vårt er å komme til EM i 2024. Jeg husker godt den islandske fansen i Frankrike 2016. De hadde en helt unik atmosfære og lidenskap. Det ville vært flott å kunne gi dem muligheten til å gjenta den opplevelsen, og vi håper at tribunen vil være full av folk på hjemmebanen vår i Reykjavík, sier trenerveteranen Hareide.

69-åringen har ved flere anledninger sagt at han har lagt opp som fotballtrener, men gjorde comeback i september i fjor da han tok over svenske Malmö for ut sesongen. Også for åtte år siden var det MFF som lokket Hareide ut av pensjonistlivet.

Lang fartstid

Hareide har en lang trenerkarriere. Den stammer helt tilbake til 1985 da han tok over Molde. Han har også trent klubber som Helsingborg (to perioder), Brøndby, Rosenborg (to perioder), Norge, Örgryte, Viking og Danmark. Sistnevnte tok han til åttedelsfinale i VM i 2018.

I vinter jobbet han som NRK-ekspert under fotball-VM.

Island ligger på 4.-plass i sin gruppe i EM-kvalifiseringsgruppe etter to kamper. Laget åpnet med 0-3-tap for Bosnia-Hercegovina før det ble 7-0-seier over Liechtenstein.

I juni venter Slovakia og Portugal, begge kamper på hjemmebane.