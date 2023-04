Sport Håndball Suksessen overrasker stjernen. Nå skal lille Jökull lære seg trøndersk

Det første året i Trondheim har gått over all forventning. - Her føler vi oss som hjemme, sier Sigvaldi Gudjonsson og Nótt Jónsdóttir.





08.04.2023 22:00

Kolstads kaptein og toppscorer er klar for en rolig bypåske uten noen spesielle planer. Christian Berge og Stian Gomo har gitt spillerne fri fram til tirsdag etter påske.

– Vi har ingen planer. Det er veldig spesielt, for alle på laget skal på en hytte eller dra et sted. Vi skal bli her og ta det rolig, sier Sigvaldi Gudjonsson.