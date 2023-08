Ruud håper kompisen snur etter dopingdom: – Tid til å ombestemme seg

Casper Ruud synes det er trist at Mikael Ymer legger opp som 24-åring. Han oppfordrer svensken til å tenke seg om.

Casper Ruud avbildet i årets US Open. Vis mer

Publisert: 29.08.2023 08:52

I juli ble Ymer utestengt i 18 måneder for å ha misset tre dopingtester i løpet av ett år. Da var han rangert som verdens 51. beste tennisspiller på herresiden, og i forrige uke bestemte han seg for å avslutte karrieren.

– Det er trist. Mikael er en god kompis, og jeg kan føle med ham. Han har brutt regler, så misforstå meg rett. Jeg synes bare det er en hard straff, sa Ruud på pressekonferansen etter mandagens åpningsseier i US Open.

Norges fremste tennisspiller pekte på at mange i lignende situasjoner har gått ustraffet fra det. Han synes det er rart at Ymer ble utestengt etter først å ha blitt frikjent i en uavhengig høring i fjor sommer.

– Det er forståelig at man mister motivasjonen av en sånn dom. 18 måneder uten konkurranser og uten mulighet til å trene på et svensk sportsanlegg er kanskje det tøffeste. Du mister kanskje to-tre år av karrieren din. Du begynner fra null. Selv om man spiller fantastisk bra, tar det i hvert fall ett år før man er tilbake i topp 100.

– Jeg har et godt håp om at han kanskje endrer mening. Han sier mye forskjellig. Det er fortsatt mange måneder til dommen er over, men det gir også tid til å ombestemme seg, sa Ruud.

Snarøya-mannen har ikke snakket direkte med Ymer siden svensken fikk straffen.

– Jeg har tenkt at han kanskje vil være litt i fred. Det er en kjip og stor beskjed å få. Kanskje sender jeg noen meldinger eller ringer ham hvis jeg får litt tid etter US Open.