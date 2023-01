Wild tapte thriller uten Zuccarello

(Buffalo Sabres – Minnesota Wild 5–6 etter spilleforlengelse) Det ble målrikt da Minnesota Wild – uten en skadet Mats Zuccarello (35) – tapte for Buffalo Sabres i en kamp som inneholdt hele fem svenske scoringer.

08.01.2023 09:11

Mats Zuccarello er ute med det som betegnes som en overkroppsskade, og fikk se sitt Wild ligge under 0–1 mot Sabres etter scoring av svenske Victor Olofsson i første periode natt til søndag norsk tid.

I den andre perioden rant målene inn, først ved Brandon Duhaime og Kirill Kaprizov som snudde kampen for Wild. Tage Thompson, Rasmus Dahlin (også han svensk) og Dylan Cozens sørget så for at Sabres snudde tilbake og ledet 4–2, før Ryan Hartman reduserte for Wild på tampen av perioden.

Marcus Folligno utlignet til 4–4 tidlig i den tredje perioden, før den svenske Wild-spilleren Joel Eriksson Ek sendte Wild tilbake i ledelsen for andre gang i kampen. Den ledelsen beholdt de til det gjensto to minutter og 24 sekunder, men da satte Dahlin inn 5–5 med sin andre scoring i kampen.

Med det gikk kampen til spilleforlengelse, og med 19 sekunder igjen på klokken ble også Olofsson tomålsscorer da han sikret seieren for Sabres.

Dahlin noterte sitt femte målpoeng i kampen med assist på Olofssons matchvinnerscoring, og tangerte med det rekorden for en forsvarsspiller i Sabres’ historie.

Wild skal i aksjon igjen mot St. Louis Blues klokken 03:30 natt til mandag norsk tid, men det er ikke forventet at Zuccarello rekker den. The Athletic skrev tidligere i uken at det ventes at den norske 35-åringen blir klar til bortekampen mot gamleklubben New York Rangers natt til onsdag.