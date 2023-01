Stöckl avslører: Slik ble Granerud verdens beste igjen

Alexander Stöckl ante at Halvor Egner Granerud (26) hadde noe på gang allerede før jul. Nå avslører han hva som måtte få plass for å gjøre ham til verdens beste til hoppuken.

SUVEREN: Halvor Egner Granerud imponerte stort i åpningsrennet i Oberstdorf og er favoritt til å vinne denne hoppuken.

16 minutter siden

Granerud vant suverent i Oberstdorf og har sikret seg et veldig godt utgangspunkt for å sikre Norges første hoppuke-triumf sammenlagt på 16 år (Anders Jacobsen i 2006/2007).

Landslagssjef Stöckl forteller om to ting som ble gjort før hoppuke-avreisen:

Utstyret - med ski, binger, støvler og dress - ble finjustert.

Mental trening med Olympiatoppens Anders Meland.

– Vi så positive tegn allerede i Engelberg før jul, selv om det ble 4. plass der, sier Alexander Stöckl til VG.

– Før vi dro til hoppuken fikk han finjustert alt av utstyr i samarbeid med Kenneth Gangnes og Adrian Livelten.

– Det mellom ørene?

– Det er selvfølgelig veldig viktig. I skihopping er det et lite øyeblikk på hoppkanten der det meste avgjøres.

Alexander Stöckl er selvfølgelig blant dem som håper at Norges seierstørke totalt i hoppuken skal være over. Han konstaterer at Granerud i hvert fall sikret seg en solid ledelse ved å være suveren i Oberstdorf.

– Ikke minst ned til Dawid Kubacki, som kanskje kan bli den verste konkurrenten totalt.

Hoppsjef Clas Brede Bråthen konstaterer at det er som det skal være når Halvor Egner Granerud topp formen til hoppuken:

– Hoppuken er et av hovedmålene for denne vinteren. Vi har jobbet for å være i posisjon med minst én utøver til disse dagene. Hele systemet jobber for det.

– Mot hoppuken har det mer og mer utkrystallisert seg at Halvor er den som har den ekstra dimensjonen som gjør at vi kan være med og kjempe helt i toppen, fortsetter Bråthen.

– Så kan vi forhåpentligvis slutte den endeløse rekken med gode hoppuker med en veldig god hoppuke. Det er ingen tvil om at det er noe som står høyt hos oss denne vinteren.

Clas Brede Bråthen mener at Granerud først og fremst har blitt mye mer stabil. De gode hoppene kommer mye oftere. I hoppuken faktisk i hvert eneste hopp til nå.

– De justeringene som han har gjort, har fungert.

– Fortell om hvordan utstyret ble justert!

– Vel ... Det jeg kan si er at når skiene agerer annerledes, så måtte vi finne noen løsninger som funker for Halvor.

PS: Granerud måtte nøye seg med 6. plass i kvalifiseringen i Garmisch-Partenkirchen nyttårsaften. Han hoppet 134,5 meter og endte 9,7 poeng bak kvalifiseringsvinner Dawid Kubacki.