Han hjalp da hun slet som mest. Så vant de på samme dag

Han var det store idolet som hjalp henne gjennom en utrolig vanskelig periode. Med noen timers mellomrom opplevde begge karrierens høydepunkt.

Først vant Emilie Fleten Vasaloppet, deretter ble Pål Golberg verdensmester på femmila og med tanke på det som skjedde for 12 år siden fremstår det som en utrolig «dobbeltseier».

32 år gamle Golberg har kjempet lenge for sin store triumf, men veien frem til Fletens første langløp-seier har vært lengre enn for de fleste.

– At det skjer i Vasaloppet, gjør det dobbelt så stort, sier 30-årige Fleten til VG.

Hun rakk akkurat ikke å få med seg innspurten på femmila, men ble utrolig glad da hun fikk høre om Golbergs seier.

– Det er ikke bare fordi vi kommer fra samme sted, vi er ikke nære venner, men vi har fulgt hverandre og han er en utrolig bra person. Jeg skal innrømme jeg gråt da han tok sølv på sprinten, sier Fleten. Golberg reiste hjem med tre gull og ett sølv.

Både Golberg og Fleten kommer fra Gol. Selv om de ikke er nære venner, så deler de en sterk historie. De to var på samme fellestreninger i langrennsgruppen i Gol IL. To år eldre Golberg var et forbilde for Fleten.

– Jeg så sånn opp til ham og visste at han hadde peiling, har hun fortalt til VG tidligere.

For halvannet år siden møttes Emilie Fleten (30) og Pål Golberg (32) i forbindelse med en VG-reportasje, hjemme hos Golberg på Kjelsås i Oslo. For første gang snakket de om beskjeden Golberg ga til 19 år gamle Fleten: Den var kort, men gjorde et veldig sterkt inntrykk på henne.

Det var på sensommeren 2011. Da Golberg så Fleten skjønte han umiddelbart at noe var galt.

– Det er noe med ... når du ser at en person du kjenner har fått et helt annet utseende. En helt annen kropp. Og et annet uttrykk i ansiktet, fortalte han til VG da de to møttes ti år etterpå.

For Fleten slet med spiseforstyrrelser. Hun levde lenge i fornektelse, men fikk en øyeåpner da Golberg ga beskjed.

STERKT MØTE: Pål Golberg og Emilie Fleten møttes i 2021 hjemme hos den ferske femmilskongen.

Golberg snakket med sin far, som var trener for Fleten i ungdomsårene, som igjen tok kontakt med moren hennes. Hun fortalte videre til datteren hva Golberg hadde sagt.

Det satte en støkk i henne. Hennes idol Pål Golberg mente hun var syk.

«Hvis Pål mente at jeg hadde et problem ... Da hadde jeg nok det,» fortalte hun til VG.

– Pål er en fin fyr. Han er en type med mye omsorg. Han er en som ser folk rundt seg. For meg har han vært en rollemodell. Det er viktig med sånne i miljøet. Han er en viktig person. Det var en liten kommentar som betydde mye der og da. Pål hadde aldri trodd at det gikk inn, men det gjorde det, sier Fleten søndag kveld.

– Hvordan er helsen din i dag?

– Det er som natt og dag. Jeg vil si jeg er frisk i dag. Langløp krever styrke og at man får i seg næring. Det er et veldig godt miljø for meg å være i. I dag har jeg en sunn og god kropp, svarer hun.

– Hvorfor velger du å være så åpen?

– Jeg kjenner at det kan være godt å høre andres historie. Man føler seg så ensom når man står i det. Hvert fall for meg ser man ikke langsiktig i det hele tatt. Man tenker bare her og nå og det neste måltidet. Man ser ikke at man er i ferd med å kjøre kroppen sin i senk, forteller hun.

Og nå har den første langløp-seieren gitt mersmak.

– Jeg føler absolutt ikke at jeg har runda gamet. Jeg skal hvert fall ha en sesong til. Jeg synes det har vært utrolig kult. Planen er hvert fall. Målet er å ta steg da, å være mer stabil og ta flere seiere. Det er fortsatt mange renn jeg ikke har vunnet, avslutter Fleten.