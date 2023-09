Ruud avviser trenerbytte tross motgang: – Det er jeg som er ute på banen

Casper Ruud har til tider slitt på tennisbanen i år, men noe trenerbytte er ikke aktuelt med det første. – Jeg har tillit til de rundt meg, sier 24-åringen.

Casper Ruud vil ikke bytte trener. Han er fornøyd med det pappa Christian bringer. Vis mer

Publisert: 13.09.2023 10:42

Ruud leverte en praktsesong i fjor og tok seg til tre store finaler i Roland-Garros, US Open og ATP-sluttspillet. I år har det norske tennisesset kopiert finaleplassen i Roland-Garros, men han har bommet i flere andre turneringer.

Mange tennisprofiler har byttet trener etter dårlige resultater, men Ruud har full tillit til trenerpappa Christian.

Ruud satte seg ned med NTB etter en trening i Oslo. Da hadde han noen minutter tidligere blitt styrt rundt på hardcourten av faren i jakten på å finne de små marginene som skal bikke kamper nordmannens vei. Pappa Christian har vært sønnens mentor hele karrieren.

– Veldig fornøyd

Spesielt har de siste årene vært gode for Ruud-teamet. Skal man tro Norges beste tennisspiller vil faren fortsette å trene ham, men det er ikke sikkert at det blir slik for alltid.

– Jeg er veldig fornøyd med teamet jeg har rundt meg. Alle gjør det de kan til enhver tid for å hjelpe meg så godt de kan. Det er klart at det kan være noe å tenke på i fremtiden, men det har ikke gått et år engang siden vi hadde karrierens beste sesong, sier Ruud.

Nylig røk 24-åringen ut av US Open tidlig. Dermed mistet han mange poeng på rankingen. Han peker på at tilliten til trenerteamet er på topp, og at det heller er han selv som må heve spillet.

– Det har gått litt dårligere enn jeg forventet og håpet på i år, men jeg sitter ikke med følelsen av at det er trenerteamet eller dem rundt meg sin feil. Det er jeg som er der ute på banen og kunne gjort det bedre i flere kamper. Jeg har veldig tillit til de som er rundt meg og prøver å hjelpe meg, sier Snarøya-gutten.

Casper Ruud og pappa Christian under treningen i Oslo. Vis mer

Jakter rankingpoeng

Ruud er i øyeblikket nummer ni på ATP-rankingen. Det gjør at han må levere en god høstsesong for å bli blant de åtte beste som får spille ATP-sluttspillet i Torino i november. Jakten på rankingpoeng starter i Asia med turneringer i Kina. Den første turneringen starter om én uke. Tidlig i oktober venter Masters1000-turneringen i Shanghai.

Nylig ble Ruud forbigått av det danske stjerneskuddet Holger Rune på verdensrankingen. På spørsmål om det setter litt ekstra fyr på tanken om å avansere, er Ruud nøktern i svaret:

– Jeg sa jo da året startet at det viktigste er å være blant de ti beste. Det er der man ønsker å være til enhver tid, og innenfor der vil det være forandringer fra en uke til en annen. Det endrer seg hele tiden. Nå har jeg tapt litt flere plasser enn det jeg synes er gøy, men det må jeg også akseptere. Det er kanskje ikke den største forskjellen om man er nummer ni, sju eller fem, men man ønsker alltid å være i toppen. Nå hadde jeg det siste året der jeg var blant de fem beste, og jeg ønsker å komme meg tilbake dit.