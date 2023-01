Kan miste VM: – Ikke noe å gjemme seg bak

Dobbelt OL-gullvinner Sverre Lunde Pedersen (30) ble verdensmester på 5000 meter for fire år siden. Nå er han nødt til å rykke opp fra B-gruppen i neste verdenscup for å få sjansen til å gå favorittdistansen i VM.

TRÅTT: Sverre Lunde Pedersen (30) har som mål å gå VM i Inzell neste år. Skøyteveteranens kortsiktige mål er distanse-VM i Heerenveen om en drøy måned. Bildet er fra NM Stavanger sist helg.

24.01.2023 20:37

– Jeg har alt å vinne, slik sesongen har vært. Det er ikke noe å gjemme seg bak, svarer han på spørsmål om hva som står på spill for ham i skøyteverdenscupen i Polen 10. til 12. februar.

Sverre Lunde Pedersen slo nederlenderne Patrick Roest og Sven Kramer da han vant sitt suverene gull på 5000 meter (6.07,16) i distanse-VM i Inzell i februar 2019, ett år etter å ha ledet Norge til OL-gull på lagtempo og tatt individuell OL-bronsemedalje på 5000 meter.

I mai 2021 ble han utsatt for en nær fatal sykkelulykke, for ett år siden vakte han - på bakgrunn av den - oppsikt da han som skøytehistoriens første løper forsvarte lagtempogullet i Beijing-OL. Det kostet ham imidlertid mye fysisk og mentalt, som han siden har måttet betale en høy pris for.

– Jeg har lyst til å kjenne at kroppen fungerer igjen. Siden mai i fjor har jeg mistet 25 treningsdager på grunn av sykdom. Det er «pers», og alt for mye, sier han.

Da han kom tilbake til Bergen fra sin solo-treningsleir i julen i italienske Collalbo, ble han i likhet med resten av familien rammet av omgangssyke.

Landslagstrener Bjarne Rykkje påpeker det åpenbare. Sverre Lunde Pedersen har ikke treningsgrunnlaget «han burde ha».

– De siste ukene har treningen fungert bedre. Han klarer å restituere bedre. Vi måtte finne ut hvor mye vi kunne belaste ham. Men det er ikke ideelt. Fysisk må han bli mye bedre, sier nederlenderen.

Han tilføyer at det er «10 sekunder opp» til Sander Eitrem (20).

Allround-EM-sølvvinneren vant 5000-meteren i NM i Stavanger sist helg på 6.20. Sigurd Henriksen (18) ble nummer to med 6.26, Sverre Lunde Pedersen kom på 3. plass med 6.30.

MÅ KLATRE: Sverre Lunde Pedersen endte på 3. plass på 5000 meter i allround-NM i Stavanger, bak Sigurd Henriksen (t.v) og Sander Eitrem.

OL-bronsemedaljevinner Hallgeir Engebråten sto over, Peder Kongshaug - også han i VM-kabalen på 5000 meter - gikk sprintdistansene.

Fersk og historisk EM-sølvvinner Ragne Wiklund (22) var for øvrig i en allroundklasse for seg i NM, med fire distanseseirer - hvor av mesterskapsrekord på 1500, 3000 og 5000 meter.

Norge har tre plasser for menn på 5000 meter i distanse-VM i Heerenveen 2.-5 mars. Sportssjef Petter Andersen har allerede tildelt Sander Eitrem en av dem.

Sverre Lunde Pedersen må vise at han er bedre enn Henriksen og Engebråten, kanskje Kongshaug og Kristian Ulekleiv, for å få en av de to gjenstående.

Det må han gjøre ved først å bli blant de tre beste på distansen i polske Tomaszów Mazowiecki om to uker. Vel å merke i B-gruppen. Da vil han rykke opp til A-gruppen i neste og sesongens siste verdenscup, samme sted en uke senere (17.-19. februar). Det er betingelsene for at han skal være aktuell for VM i Nederland.

– Jeg håper han kommer til VM. Det kan bli vanskelig, sier Bjarne Rykkje.

– Jeg har en forventning om at jeg skal heve meg noen hakk til Polen. Forbedringen siden i høst er stor. Da var det flatt batteri og håndbrekket var på. Sander (Eitrem) og Sigurd (Henriksen) holder et høyt nivå sammen med Hallgeir (Engebråten), sier Sverre Lunde Pedersen.

Han sto over 10.000-meteren i NM for å ha en «sikkerhetsmargin» for ukene som kommer. De starter med et treningsopphold over 11 dager i mellomhøyde (1000 meter over havet) i Collalbo, før verdenscupen - og forhåpentlig en verdenscup til, og ditto VM.