Jaktes i Bulgaria: Bekrefter interesse

Stefano Vecchia (28) bekrefter interessen fra Ludogorets.

Årets første Rosenborg-trening på Salmar-banen torsdag 5. januar 2023. Stefano Vecchia.

30.01.2023 13:55

– Jeg har hørt at de er interessert. Så vet jeg ikke så mye mer. Jeg fokuserer på å være i Rosenborg, sier Vecchia til pressen etter mandagens RBK-trening.

Lørdag skrev Nettavisen at RBK har avslått et bud fra bulgarske Ludogorets. Søndag fortalte Adresseavisen at klubben, med Aslak Fonn Witry på laget, fortsatt er interessert.

