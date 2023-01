Landslagsspilleren vender hjem – om halvannet år

NADDERUD (VG) Norges VM-spiller Sander Øverjordet (26) har igjen skrevet kontrakt med Haslum. Han blir imidlertid ikke å se i den røde drakten før i 2024.

31.01.2023 19:31 Oppdatert 31.01.2023 19:52

Det bekreftet klubben til VG tirsdag.

At han ikke bli Haslum-spiller før neste sommer, skyldes at han skal fullføre avtalen med danske Kolding før han flytter hjem.

Langsiktig planlegging ligger bak at han signerer for klubben allerede halvannet år før han blir spilleklar.

– Jeg synes det er godt å ha fremtiden på plass, så jeg slipper å tenke på det noe mer. At jeg vet hva jeg skal gjøre, så jeg kan planlegge litt, sier Øverjordet til VG.

Til tross for at han nå er knyttet til en ny klubb er han klar på at det ikke vil påvirke han i Danmark de neste 18 månedene.

– Jeg kommer ikke til å tenke noe på det i alle fall. Jeg har 100 prosent hodet mitt i Kolding. Vi skal gjøre det bra der de siste halvannet årene, så tar vi det når det kommer her.

Øverjordet har signert en kontrakt som kan holde han i klubben til 2029. Det skal være snakk om en fireårskontrakt med opsjon på et år til.

Landslagsspilleren er positiv til prosjektet som er på gang i gamleklubben, og ønsker å bidra til å ta klubben oppover.

– Vi i Haslum har jo ligget litt nede og ligger nede nå. Så å kunne være med å løfte det, i alle fall gjør så godt vi kan for å løfte det opp, det motiverer meg litt ekstra, forteller han.

Denne sesongen har han levert svært godt i nabolandet. Det skal ha gjort at han hadde flere klubber etter seg.

– Han har hatt en del tilbud både i Danmark og andre internasjonale ligaer. Han sa at han ønsket å komme tilbake til Norge når den nåværende kontrakten hans med Kolding går ut, og har da takket nei til de tilbudene, forteller Haslum-trener Tom-Eirik Skarpsno.