Verdenstreeren tar til orde for golfsjokket: – Vanskelig å ikke føle seg som et offer

Tirsdagens golfsjokk har fått flere spillere til å reagere. Nå tar Rory McIlroy (34) igjen til orde for sammenslåingen mellom PGA-touren og LIV-touren.

SUPERSTJERNE: Nord-irske Rory McIlroy har vært blant de beste spillerne i verden i en årrekke.

07.06.2023 15:50 Oppdatert 07.06.2023 16:28

VG utvider saken!

– Pengene rår.

Det sier Rory McIlroy om sammenslåingen av PGA-touren og den Saudi-Arabia-eide LIV-touren.

– Det var en overraskelse, men jeg visste at det hadde vært en pågående diskusjon. Jeg visste at kommunikasjonen var til stede, sier 34-åringen på en pressekonferanse onsdag ettermiddag.

Da det tirsdag ble at kjent at de to rivaliserende turneringene slår seg sammen, vekket det reaksjoner verden over. Og McIlroy er blant de som har uttalt seg.

Denne uken spiller verdenstreeren RBC Canadian Open – en del av PGA Touren. I forkant av turneringen møtte den regjerende mesteren med media. Han innrømmer at han har blandede følelser.

– PIF (Public Investment Fund) (Public Investment Fund) Det offentlige investeringsfondet i Saudi-Arabia. vil alltid fortsette å bruke penger på golf, om man liker det eller ikke. I det minste vil PGA kontrollere hvordan pengene blir brukt, sier han.

– Jeg har forsonet meg med det. Det er dette som kommer til å skje. Det er vanskelig å holde følge med noen som har mer penger enn noen andre, fortsetter han på pressekonferansen.

Fakta Derfor er LIV-touren kontroversiell LIV Tour er finansiert av det saudiarabiske regimet.

De er blant annet beskyldt for drapet på den kritiske journalisten Jamal Khashoggi.

Ifølge en rapport fra The Indinpendent har kvinnerettighetsforkjempere og politikere blitt seksuelt trakassert, torturert og drept i saudiarabiske fengsler.

Homofili er ikke lov i Saudi-Arabia, og man kan risikere fengselsstraff og opp mot 1000 piskeslag.

Saudi-Arabia beskyldes for sportsvasking ved å bruke store pengesummer på idrett. Landet ønsker å arrangere fotball-VM i 2030. Vis mer

På pressekonferansen var McIlroy opptatt av å skille mellom LIV og PIF.

– Jeg hater fremdeles LIV. Jeg håper det forsvinner og jeg forventer fullt ut at det gjør det.

– Det er der forskjellen er her. Dette er PGA Tour, DP World Tour og PIF. Det er veldig forskjellig fra LIV.

– Alt jeg har prøvd er å forsvare PGA-touren og hva den står for.

– Jeg tror ikke detet vil se noe likt ut som LIV har sett ut, og jeg tror det er en god ting, spår McIlroy.

McIlroy var én av golfstjernene som takket nei til en enorm sum for å spille LIV-touren. Nå som de to turneringene slår seg sammen, sitter McIlroy igjen med skjegget i postkassen.

Det gjør at PGA-tourens sjef, Jay Monahan, er i hardt vær. For ett år siden sa Monahan at «en slik sammenslåing er uaktuelt».

Flere golfstjerner mener nå at Monahan har gått tilbake på sine prinsipper. Monahan selv har akseptert at han vil bli stemplet som en hykler og innrømmet at spillere som avviste millioner for å bli med i LIV Golf kan få kompensasjon.

McIlroy selv sier at han aldri har blitt tilbudt penger for å bli med på LIV-touren, og at han synes det er tøft å være PGAs ansikt utad i diskusjonen om sammenslåingen.

– Det er vanskelig for meg å ikke føle seg som et offer når jeg sitter her.

– Men, jeg tror at det til slutt, hvis jeg setter meg selv utenfor, og ser på dette i et større perspektiv, vil dette ti år frem i tid til slutt være bra for profesjonell golf. Det sikrer sportens finansielle fremtid, sier McIlroy.

Allerede i fjor sommer uttalte McIlroy seg skepsisen til LIV og om Saudi-Arabias vei inn i golfen og PGA.

– Etter min mening, så er det ikke rom for LIV i golfverdenen, for å si det sånn. Jeg er ikke enig i det LIV holder på med. Hvis LIV forsvant i morgen, så hadde jeg vært superglad. Jeg har ikke endret holdning til det, sa han for ett år siden.

– Men holdningen min til hvor pengene kommer fra har endret seg, for jeg ser på alle andre sporter og jeg ser hvordan de er tjent med pengene som investeres, fortsatte han.

– Saudi-Arabia investerer allerede tungt i sport, og jeg tror vår sport vil være tjent med en slik investering.

Det Saudi-Arabiske oljeselskapet Aramco sponser allerede blant annet Formel 1 og LPGA (kvinneserien i golf).

– Hvis de er seriøse med å investere milliarder av dollar i golf, så tror jeg det til syvende og sist er en bra ting, men det må gjøres riktig. Hvis de skal investere så må de investere i den allerede eksisterende golfstrukturen, sa McIlroy.

– Jeg vil ikke at de skal «eie» sporten, slik de prøver å gjøre, men hvis de kan komme inn og spille en god rolle i hele golfens økosystem, så mener jeg det er bra, fortsatte han.