«Norske» Esbjerg tapte i sluttsekundene: – Utrolig skuffende

BUDAPEST (VG) (Ferencvaros-Esbjerg 30–29) Henny Reistad og Esbjerg ledet med fem mål, men brøt sammen. Hjemmelaget Ferencvaros (FTC) møter Vipers i Champions League-finalen søndag.

SKUFFET: Henny Reistad & co. mistet Champions League-finalen i sluttsekundene.





– For meg hadde det blitt en drømmefinale uansett motstander, sier Ole Gustav Gjekstad til VG. Vipers slo tidligere lørdag Györ etter å ha levert fantasi-håndball før pause.

Esbjerg – med syv norske – spillere tok før pause kontrollen over Ferencvaros i den ungarske klubbens hjemby. 20.022 fylte MVM Dome. Det er verdensrekord for kvinnehåndball.

Men så snudde alt.

Mot slutten løftet taket seg i hjemmearenaen til Ferencvaros. Henny Reistad utlignet til 29–29 i siste minutt, men tyske Emily Bölk klemte inn seiersmålet for FTC i sluttsekundene.

– Det er vår egen feil, synes jeg, vi går ut av konseptene våre, sier Nora Mørk. Hun mener Esbjerg mistet tempoet.

– Det er for dårlig. Vi skulle løpt mer, mener hun og mener det spredde seg en redsel for at finalen skulle glippe, legger hun til.

– Vi hadde ikke kontroll på det vi gjorde og det straffet seg, mener Reistad og kaller tapet «utrolig skuffende».

– En gigantisk overraskelse! Esbjerg, som var så stor favoritt, skal spille bronsefinale mot Györ, utbrøt TV3-kommentator Peder Seierstad idet sluttsignalet gikk.

Esbjerg ledet 17–13 halvveis etter fem mål av både Henny Reistad bog Vilde Ingstad. Etter pause holdt Nora Mørk dampen oppe. Men hennes syv mål hjalp ikke Esbjerg til seier.

SKUFFELSE: Esbjerg-spillerne depper etter at finaleplassen glapp i siste sekund mot FTC.

Mørk & co. var oppe femmålsledelse etter pause, men så lugget det kraftig. Etter 12 minutter av omgangen ble Sanna Solberg-Isaksen utvist etter å ha fått ballen i låret. Ferencvaros utlignet.

Resten ble drama.

Zsuzsanna Tomori vant Champions League med Vipers i fjor. Nå er hun forsvarssjef for finalemotstander FTC. Rutinerte Andrea Lekic, matchvinner Bölk og Katrin Klujber er andre profiler Vipers får bryne seg på søndag.

Publikum blir også en motstander. Trykket var enormt da FTC snudde kampen mot Esbjerg.

Stine Bredal Oftedal må nøye seg med bronsefinale mot Esbjerg søndag. Etter semifinaletapet for Vipers varslet landslagskapteinen at hun trolig legger opp etter OL neste sommer.