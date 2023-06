Mol og Sørum tjener på svak kronekurs

LILLESAND (VG) At kronen er svak mot annen valuta betyr opptur for sandvolleyball-heltene Anders Mol (25) og Christian Sørum (27). De får nemlig betalt premiepengene sine i amerikanske dollar.

STERK START: Anders Mol (t.v.) og Christian Sørum (t.h) har pangåpnet 2023 resultatmessig. Her jubler de i kamp mot tøff svensk motstand i 2022s siste seier i Cape Town i Sør-Afrika. Vis mer

– Vi er vel en av de få nordmenn som tjener på den svake kronekursen om dagen ja, sier Anders Mol.

Han og makker Christian Sørum møter VG etter seier i innledende kamp i VG + sport-sendte Nations Cup i Lillesand på Sørlandet.

Norges første internasjonale turnering på hjemmebane siden 2016. Turneringen er en del av OL-kvalifiseringen til Paris 2024, og kan gjennom tre runder sikre Norge en kvoteplass til mesterskapet.

Hit kommer verdensenerne rett fra en ny turneringsseier i Ostrava i Tsjekkia. 2023 har gitt fem strake finaler og tre seire etter VM-gullsesongen i fjor.

Med sportslige kjempeprestasjoner følger også premiepenger. Seier i januarturneringen i Doha i Qatar ga ene og alene 150.000 amerikanske dollar (1,6 millioner norske kroner) i lommen på det norske paret – og 2023 kan bli det mest innbringende året i karrieren.

– For oss er det egentlig gull å kunne tjene penger i dollar og euro. Vi er jo mye i utlandet, så vi må jo bruke mye euro og, men det er selvsagt en ganske stor forskjell på premiene nå og for seks-syv år siden, fortsetter Mol og refererer til VGs spørsmål om valutakursen.

Fakta Premiepengene til Mol og Sørum år for år 2016: 17.000 amerikanske dollar – 169.822 norske kroner

2017: 14.300 amerikanske dollar – 142.850 norske kroner

2018: 323.000 amerikanske dollar – 3,23 millioner norske kroner

2019: 278.000 amerikanske dollar – 2,77 millioner norske kroner

2020: 20.000 amerikanske dollar – 199.756 norske kroner*

2021: 223.000 amerikanske dollar – 2,28 millioner norske kroner

2022: 202.000 amerikanske dollar – 2,24 millioner norske kroner**

2023: 250.000 amerikanske dollar – 2,7 millioner norske kroner***

* Pandemi, få konkurranser

** Regnet ut med nåværende valutakurs

*** Sesongen pågår Vis mer

Fikk reisetrøbbel

De beskriver det som «stort» og «på sin plass» at Norge endelig igjen har et arrangement på hjemmebane igjen. Som det store trekkplasteret til sandvolleyballuken i Lillesand var det knyttet stor spenning hos publikum til å se de spille, men det var bare «så vidt» Christian Sørum rakk å komme seg til Norge fra Tsjekkia.

Etter seieren var innkassert i Ostrava ankom han flyplassen uten billett hjem.

Klokken fem på morgenen måtte han se lagkamerat Ander Mol og kjæresten Karoline Olsen reise alene, mens han selv returnerte til hotellrommet for knappe to timers søvn før det ble nytt fly hjem.

– Jeg tar min del av ansvaret, gliser Anders Mol, som Sørum kaller «reisebyrået»:

– Jeg ante ugler i mosen da jeg oppdaget at jeg ikke hadde betalt Anders noe for flyet.

– Det var dårlig kommunikasjon og nå reiste jeg med damen også. Så det ble en person for mye å holde styr på. Et lite trekantdrama der, ler Mol.

Nations Cup-fest

Med utallige reisedøgn er «hjemmedagene» gode og ha. Og de kan være innbringende for sporten.

For de er ikke alene om å jakte OL-plass.

Verdensenerne Mol og Sørum kvalifiserer seg (trolig journ.anm.) gjennom den ordinære kvaliken. Dermed kan Nations Cup i beste fall gi Norge en mulighet til å sende flere lag.

Det kan åpne en mulighet for fjorårets VM-deltagende Anders Mols bror Hendrik Mol og hans makker Mathias Berntsen – som også vant sin første kamp mot Estisk motstand i Lillesand. Mens OL-jagende Sunniva Helland-Hansen og Emilie Olimstad gjorde det samme på kvinnesiden. De slo et dansk lag, i likhet med det siste damelaget bestående av Kirstine Garder og Ingrid Lunde.

PS: To lag på herresiden og ett på kvinnesiden vil bety tilbake til svært gode år for norsk sandvolleyball. I 2008 deltok sist tre lag. To kvinner og ett herre. I 2004 var det fire.