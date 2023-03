Bjørg Eva Jensen og Beth Heiden møttes 43 år etter: – Du er mitt forbilde

HOLMENKOLLEN (VG) De var rivaler og venninner. I 1980 kjempet Bjørg Eva Jensen (63) og Beth Heiden (63) om OL-gull. Møtet mellom de to tidligere skøytestjernene blir hjertevarmt.

– Du ser helt lik ut, kvitrer Bjørg Eva Jensen.

– Det er så godt å se deg. Du er akkurat den samme, svarer Beth Heiden.

– Du er mitt forbilde, sier Jensen før de to gir hverandre en lang, god klem.

Bjørg Eva Jensen har beholdt det lange lyse håret. Hun har blitt tre ganger så gammel som i 1980, men energinivået er fortsatt høyt. Hun trener 14 timer i uken.

– Jeg har cirka samme vekt og samme muskulatur som jeg hadde som aktiv, fordi jeg har holdt det ved like hele tiden. Det går an, sier hun og kjører en god kombinasjon av løping, sykling og styrketrening når hun ikke er coach på treningssenteret i Sandefjord.

Nå har Jensen, med den samme energien, kastet seg inn i politikken hjemme i Larvik. Hun har – som på skøytebanen – tatt en skarp sving til venstre og stiller til høsten til valg for Rødt både til kommunestyre og fylkesting.

Hun har hektiske dager. Men må bare ta toget inn til Oslo. Beth Heiden er i Oslo i forbindelse med at datteren Joanne Reid går verdenscup i skiskyting.

GULLJENTE: Bjørg Eva Jensen med OL-gullet for 43 år siden.

For 43 år siden gikk de i samme par under OL i Lake Placid. 3000 meteren avsluttet et OL der Jensen hadde blitt tatt av kastevinder på 1000 meter og var 21 hundredeler fra bronsemedaljen på 1500.

– Revansjelysten var stor, sier hun.

Så kom det historiske løpet – 20. februar 1980 – på isovalen 46 mil nord for New York.

Bjørg Eva Jensen vant Norges eneste OL-gull i Lake Placid.

Hun er fortsatt den eneste norske kvinnen med OL-gull på skøyter.

Jensens store triumf var det eneste individuelle OL-gullet vunnet av en norsk kvinne gjennom 52 år. Fra Sonja Henie (kunstløp) i 1936 til Linda Andersen (seiling) i 1988.

Bjørg Eva Jensen vant OL-gullet som junior, bare 20 år og fem dager gammel. Blant norske kvinner har bare Henie vunnet OL i yngre alder.

– Jeg har aldri vært så rolig i mitt liv som jeg var den dagen. Jeg husker absolutt alt som skjedde, forteller hun. Bjørg Eva Jensen traff på det aller meste.

– Jeg la det opp helt perfekt. Jeg satt på den lille cellen min og planla alt. Vi bodde på et fremtidig ungdomsfengsel i Lake Placid. Det var ikke noe luksus, smiler hun.

For Beth Heiden var det ikke like lett.

Året før vant hun som 19-åring et suverent VM-gull i allround etter seier på alle fire distanser. Nøyaktig det samme som den ett år eldre broren, Eric, gjorde under VM på Bislett i 1979.

Men Eric Heiden var like suveren på den hjemlige OL-isen i 1980. Han ble sportens kanskje største legende med å vinne samtlige fem gull. Fra 500 meter til 10.000 meter.

For Beth ble det med OL-bronsen på 3000 meter. Hun ble slått med 1,64 sekunder av den norske jenta i samløp.

– OL var veldig tøft for meg. Jeg klarte ikke å slappe av. Pressen ventet at jeg skulle vinne alt. Jeg sa «nei, nei, nei, det er Eric». VM er en ting, men OL noe helt annet. Alle går for enkeltdistanser. Jeg spesialiserte meg ikke. Jeg burde ha gjort det, men var en «allrounder», sier hun.

– Jeg var så nervøs. Jeg hadde aldri gått foran så mange folk før. Jeg kastet opp, husker hun tilbake.

– Jeg hadde også presset på meg, men jeg brydde meg ikke. Jeg skulle bare gå på skøyter, sier Bjørg Eva Jensen.

– Du kunne gjøre det. Du var så sterk, svarer Beth Heiden.

Gjensynsgleden er stor. De har ikke sett hver andre siden Bjørg Eva inviterte Beth til Norge for å løpe Namsosløpet med henne for 28 år siden.

Bjørg Eva Jensen finner frem en pent innpakket gave fra sekken. Hun klager på egen hurtighet med strikkepinnene, men en venn har i løpet fem dager laget en mariusgenser til Beth.

– Ah. Fantastisk. Den skal jeg bruke i dag, sier amerikaneren og svarer med egenprodusert plommesyltetøy fra hagen hjemme i California.

De to kvinnene har begge svært spesielle idrettskarrierer bak seg.

Beth Heiden ble et halvt år etter Lake Placid-OL nemlig verdensmester også i sykling. Hun vant VM i landeveisritt. 157 cm høye Beth tok spurten i et av sykkelhistoriens tøffeste VM-ritt i de franske alpene.

– Jeg synes faktisk det er best å være verdensmester i skøyter. Den beste vinner. I sykkel er det ikke alltid slik. Det handler mer om flaks, mener Beth Heiden.

Bjørg Eva Jensen har også en karriere i sykkel bak seg. Hun har til sammen syv NM-gull. Det første tatt som 19-åring. Det siste som 48-åring. Hun var sist på pallen med NM-sølv da hun hadde passert 51.

Det siste året har hun engasjert seg i politikken i moden alder.

SATSET SYKKEL: Bjørg Eva Jensen med sønnen Christer for 10 år siden.

– Jeg er veldig opptatt av helse og forebyggende tiltak, sier hun.

Bjørg Eva har trening og sunnhet som fanesaker. Engasjementet er det samme som da hun satte et hovedmål om OL-gull med mange delmål på veien.

– Jeg brenner. Det skal jeg love. Jeg tror at mannen min blir svett i ørene av og til, sier hun med en latter.

Hun er samboer med Per Sandbakken i Stavern. Bjørg Eva Jensen er farmor til fem etter at hun fikk tvillingsønner i 1990. Tragedien rammet familien da Marius døde for fire år siden. Hun valgte å stå åpent frem etter at sønnen avsluttet livet.

Beth Heiden har også opplevd å miste et av sine fire barn.

– Bjørg Eva sendte meg et veldig fint kort som vi fortsatt har innrammet på veggen hjemme, forteller hun.

– Det var så fint gjort av deg, sier hun til venninnen.

Heiden prioriterte studiene etter VM-gullet på sykkelsetet. Nå bor hun i Palo Alto, rett ved Silicon Valley. Hun har jobbet i Apple der ektemannen fortsatt er ansatt, forteller hun. Flere i familien jobber også i tech-gigantene Google, Facebook og IBM.

På formiddagen før møtet med Bjørg Eva har hun prøvd klappskøyter for første gang.

For Bjørg Eva Jensen varte skøytekarrieren fortsatt i fire år etter 1980. Men hun klarte aldri å gjenta den store triumfen fra OL.

UNG VINNER: Bjørg Eva Jensen fikk allerede som 20-åring Egebergs Ærespris for sin prestasjoner i skøyter og sykkel.

– Etter OL ble jeg den evige firer. DDR tapetserte pallen, sier hun.

Hennes avslutning ble 7. plass på 3000 meter under OL i 1984. Østtyske utøvere vant alle de fire skøyteøvelsene for kvinner i Sarajevo. DDR tok 10 av 12 mulige medaljer. De to siste – begge bronsemedaljer – gikk til Sovjet.

Bjørg Eva Jensen mener at den enorme suksessen handlet om annet en fair play. Hun beskyldte allerede i 1982 østtyskerne offentlig for å bruke anabole steroider.

I 2010 koblet den tyske sportshistorikeren Giselher Spitzer den største DDR-stjernen, Karin Enke, til doping via funn i arkivene til Stasi.

SAMMEN: Beth Heiden og Bjørg Eva Jensen på vei ut av møtet med VG.

– Det var statsplan 14, punkt 25, i DDR, sier Bjørg Eva Jensen.

Spenningen var enorm etter at Bjørg Eva Jensen i første par hadde slått Beth Heiden og satt olympisk rekord i 1980. DDRs Sabine Becker kilte seg inn mellom dem på seierspallen.

– Det var mange østtyskere etter oss. Jeg var nervøs for at ingen av oss skulle komme på pallen, sier Beth Heiden 43 år etter OL-dramaet.

– Du skulle hatt sølv, svarer Bjørg Eva Jensen.

Før de to går inn i Holmenkollen-anlegg med armene om hverandre.

Fortsatt i par.

