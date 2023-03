MC-klubb reagerer på RBK-planer: – Tragisk

– Først og fremst ønsker vi å undersøke hva som er gjeldende avtale for Rams-brakka. Derav spørsmålet til kommunen, sier RBK-leder Tore Bjørseth Berdal. Nå har Rosenborg sendt et brev til Trondheim kommune, og sjekker ut mulighetene for å overta arealet.