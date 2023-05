Viktor Hovland slo seg ut av seierskampen

Viktor Hovland (25) var tilsynelatende i kamp om seieren i Texas - men så slo han seg ut av tetstriden med en kriseavslutning.

HATTEN AV: Viktor Hovland imponerte lenge, men fikk en tung avslutning. Vis mer

Etter 12 hull søndag sto han på syv under par totalt, og det var bare tre slag opp til ledelse.

Så begynte problemene:

Utslaget på det 13. hullet, et par 3-hull, endte i vannet.

– Den var fæl fra Viktor, sier Eurosport-kommentator Per Haugsrud. TV-bildene viser Hovland vrir seg i fortvilelse når han ser at ballen ender i vannet.

Men etter fantastisk innspill klarte Hovland å begrense «ulykken» til bogey, altså ett slag over par.

Utslaget på hull 14 var også dårlig. Så slo han ballen langt over greenen - og det skulle ende med dobbelbogey (to over par).

– Dobbelbogey nå føles som krise. Han hadde heng på seieren, sier Henrik Bjørnstad som Eurosport-kommentator.

Hull 16 ga ytterligere en bogey etter at Hovland hadde slått i bunkeren.

Hull 17 endte også med bogey, slik at de fem siste hullene var fem over par til sammen.

– Jeg orker ikke høre det en gang, sier Haugsrud når Bjørnstad melder scoren.

Emiliano Grillo (Argentina) ledet med to slag, men pådro seg dobbelbogey på det aller siste hullet. Harry Hall (England) og Adam Schenk (USA) var to slag dårligere enn Grillo - men plutselig var alle tre i delt ledelse. Det endte med omspill mellom Grillo og Schenk for å kåre vinneren.

Hovland endte to under par. På søndagens runde fikk han tre over par.

Hovland kom på delt 2. plass i det svært prestisjefylte PGA Championship for ei uke siden. Nå storspilte igjen, i hvert fall i store deler av turneringen, denne gang i Fort Worth i Texas, der Charles Schwab Challenge spilles.

På søndagens runde hadde han to ganger birdie (ett slag under par) og de resterende hullene på par inntil trøbbel-hullene kom.

Hovland var bare på 68. plass etter torsdagens spill. Fredag hadde han avansert til 39. plass og etter en super-lørdag lål han på 6. plass foran avslutningsrunden.

Neste helg er det en ny storturnering, selv om den ikke har majorstatus: The Memorial på Muirfield i Ohio.