Casper Ruud imponerte i første sett − Holger Rune slo tilbake i dramatisk semifinale i Roma

(Casper Ruud - Holger Rune 7–6, 4–6, kampen pågår) Casper Ruud (24) imponerte stort i første sett, men danske Holger Rune (20) slo knallhardt tilbake i semifinalen i Italian Open.

forrige

















fullskjerm neste IMPONERER: Casper Ruud slo Holger Rune i det første settet. 1 av 8 Foto: ALEKSANDRA SZMIGIEL / Reuters

20.05.2023 14:19 Oppdatert 20.05.2023 15:24

På stillingen 2-2 i andre sett brøt Ruud for første gang i kampen. Like etterpå fikk Rune behandling på en vond skulder, og det ble et lite opphold.

I Ruuds serve-game like etterpå bydde rivalene igjen på glimrende tennis før den norske stjernen gikk opp til 4-2 etter å ha sikret seg tre game-baller.

Men Rune hevet seg, fant fokuset og brøt tilbake på Ruuds neste serve - og utlignet til 4-4.

Den danske kometen viste som vanlig følelser på banen under det andre settet, men også Ruud viste frustrasjon før han måtte se at Rune gikk opp til 5-4. Og Rune hadde virkelig momentum etter dette. Han brøt igjen og tok det andre settet.

Kampen har vart i over to timer før det avgjørende settet.

Les også Nå møter Casper Ruud «sinnataggen» igjen: – Det er sånn jeg er

I tiebreaket i første sett var nordmannen soleklart best. 24-åringen var overlegen og avgjorde settet med sifrene 7–2.

Det er straks klart for avgjørende sett i semifinalen. Italian Open ser du på Eurosport Norge og Discovery+.

En høyst konsentrert og fokusert Rune måtte bruke over ni minutter på å avgjøre sitt første serve-game, og til å begynne med var kontrasten enorm fra fjorårets kvartfinale mellom de skandinaviske rivalene i French Open.

For oppgjøret som ble husket best for Runes oppførsel og dramatikk på banen, var forrige gang dansken og nordmannen møttes. Dette oppgjøret i Roma derimot - semifinalen i Masters 1000-turneringen Masters 1000-turneringenDe nest høyest rangerte turneringene etter de fire Grand Slam-turneringene (Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open). i Italian Open - blir nok best husket for kvaliteten på tennisen som ble levert. Spesielt etter første sett:

Både Ruud og Rune hadde stilt inn siktet til den skandinaviske storkampen, og begge slo marginale vinnere ved linjene gjennom hele første sett.

Ingen av tennisessene ble brutt i det første settet og det gikk dermed til tiebreak, hvor Ruud skaffet seg fem sett-baller før han gikk ut av det hele med sifrene 7–2.

LIGGER UNDER: Holger Rune leverte et sterkt første sett mot Casper Ruud, men måtte se seg slått av nordmannen i tiebreaket.

Italian Open er siste turnering før Grand Slam Grand SlamDe høyeste rangerte turneringene på ATP-touren: Australian Open (hard court), French Open (grus), Wimbledon (gress) og US Open (hard court).-turneringen French Open begynner ved slutten av mai.

Sist gang de møttes var Ruud lite imponert over Rune etter kamp: