Ruud sprakk i semifinalen da Rune fikk etterlengtet revansje: − Ciao, Casper!

(Casper Ruud - Holger Rune 7–6, 4–6, 2–6) Casper Ruud (24) startet best, men kollapset da rivalen Holger Rune (20) slo knallhardt tilbake i en dramatisk semifinale i Roma.

fullskjerm neste FIKK REVANSJE: Holger Rune slo Casper Ruud for første gang i karrieren. De skandinaviske rivalene har nå møttes fem ganger. 1 av 9 Foto: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

20.05.2023 14:19 Oppdatert 20.05.2023 18:08

Dermed har dansken slått nordmannen for første gang i karrieren, og den danske tenniskometen er klar for finalen i Italian Open.

− Jeg sa til meg selv at jeg mer eller mindre ikke hadde noe å tape etter det første settet. Jeg fortalte meg selv at jeg skulle spille fritt og nyte det, og så for meg at det mest sannsynlig var mitt siste sett her, sier finaleklare Rune til arrangøren.

Det ble et faktum etter en vanvittig snuoperasjon mot sin norske rival. Casper Ruud var overlegen i tiebreaket i første sett, men nordmannen mistet rytmen fullstending. Rune snudde 2-4 til 6-4 i andre sett og knuste nordmannen i siste og avgjørende sett med sifrene 6-2.

− Jeg har spilt noe av min beste tennis her de siste to kampene mot både Novak (Djokovic) og Casper her. Det er spillere som er så vanskelig å spille mot. Jeg fant ikke frem til godformen før mot slutten, og da snudde jeg det. Jeg er superglad, fortsetter Rune som slo Ruud for første gang på sitt femte forsøk.

Skandinavene takket høflig for kampen, men danske medier er knallharde i dommen over den norske 24-åringen og i titlene var de hånende i retning Runes norske rival.

SKANDINAVISK SUPERDUELL: Casper Ruud og Holger Rune takket hverandre for kampen etter danskens vanvittige opphenting.

− Ciao, Casper! Holger er den nye kongen av Norden, lyder tittelen i danske Ekstra Bladet.

Den danske tabloidavisen B.T slår opp tittelen «Ødelegger nordmannen».

− Rune ødela sin onde ånd, skriver avisen.

Dansken tok for alvor med seg momentumet inn i det siste og avgjørende settet.

Rune og Ruud åpnet det tredje settet oppskriftsmessig med sine serve-game, og den danske 20-åringen gikk opp til 2-1 med en vanvittig forehand-vinner.

Deretter brøt Rune da Ruud gjorde dobbeltfeil på en break-ball før han gikk opp til 4-1 etter et blankt serve-game.

Ruud maktet ikke å holde serven sin på stillingen 2–5 i siste sett, og Rune avgjorde. Nordmannen fant aldri tilbake til flyten han tidvis hadde i første sett:

På stillingen 2-2 i andre sett brøt Ruud for første gang i kampen. Like etterpå fikk Rune behandling på en vond skulder, og det ble et lite opphold.

I Ruuds serve-game like etterpå bydde rivalene igjen på glimrende tennis før den norske stjernen gikk opp til 4-2 etter å ha sikret seg tre game-baller.

Men Rune hevet seg, fant fokuset og brøt tilbake på Ruuds neste serve - og utlignet til 4-4.

Den danske kometen viste som vanlig følelser på banen under det andre settet, men også Ruud var tydelig frustrert før han måtte se at Rune gikk opp til 5-4. Og Rune hadde virkelig momentum etter dette. Han brøt igjen og tok det andre settet.

I tiebreaket i første sett var nordmannen soleklart best. 24-åringen var overlegen og avgjorde settet med sifrene 7–2.

Italian Open ser du på Eurosport Norge og Discovery+.

En høyst konsentrert og fokusert Rune måtte bruke over ni minutter på å avgjøre sitt første serve-game, og til å begynne med var kontrasten enorm fra fjorårets kvartfinale mellom de skandinaviske rivalene i French Open.

For oppgjøret som ble husket best for Runes oppførsel var forrige gang dansken og nordmannen møttes. Dette oppgjøret i Roma derimot - semifinalen i Masters 1000-turneringen Masters 1000-turneringenDe nest høyest rangerte turneringene etter de fire Grand Slam-turneringene (Australian Open, French Open, Wimbledon og US Open). i Italian Open - blir nok best husket for kvaliteten på tennisen som ble levert. Spesielt etter første sett.

LÅ UNDER: Holger Rune leverte et sterkt første sett mot Casper Ruud, men måtte se seg slått av nordmannen i tiebreaket.

Italian Open er siste turnering før Grand Slam Grand SlamDe høyeste rangerte turneringene på ATP-touren: Australian Open (hard court), French Open (grus), Wimbledon (gress) og US Open (hard court).-turneringen French Open begynner ved slutten av mai.

