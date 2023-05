Humøret til spillerne ble dårlig. Det gjør kapteinen glad

– Det betyr bare at folk bryr seg, sier Vetle Eck Aga.

Vetle Eck Aga (t.v), Simen Lyse, Henning Limstrand, Magnus Gullerud, Simon Kvam og Torbjørn Bergerud trente fokusert dagens før den tredje sluttspillfinalen mot Elverum.

30.05.2023 20:19

Sammen med Sigvaldi Gudjonsson utgjør Aga Kolstads kapteinsduo. Etter å ha tapt mot Elverum i den andre sluttspillfinalen søndag, merket han seg at dette er gjeng som ikke liker å tape.

– Når du ikke er vant til å tape, så går humøret ned. Det betyr bare at folk bryr seg, så jeg er veldig glad for at folk er litt innesluttet og litt sinte etter en sånn kamp, sier Eck Aga til Adresseavisen.