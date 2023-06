Stjernen storspiller – men plages av fortiden

PARIS (Aftenposten): Hun er en av tennisens heteste utøvere, men krigen i Ukraina forfølger henne ut på den røde grusen i French Open. Flere spør seg om det er rettferdig.

Aryna Sabalenka er blant favorittene til å vinne French Open.

03.06.2023 08:00

Aryna Sabalenka er blitt en av tennisens store stjerner de siste månedene. Hun vant Australian Open i januar. I French Open tror flere at hun kan ta karrierens andre Grand Slam Grand SlamGrand Slam er en betegnelse for tennisens fire største turneringer: Australian Open, French Open (også kalt Roland-Garros), Wimbledon og US Open.-tittel. Hun har også sjansen til å bli verdensener.

Men oppholdet i Paris har ikke bare handlet om tennis. Belaruseren har fått spørsmål om krigen i Ukraina – og om forholdet til sitt hjemlands leder, Aleksandr Lukasjenko, en av Vladimir Putins allierte.