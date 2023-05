Curlingprofil erstatter Uhrenholdt Jacobsen

Curlingspiller og OL-medaljør Magnus Nedregotten (32) er etter det VG erfarer valgt til ny leder av utøverkomiteen i norsk idrett. Kjetil Borch (33) blir nestleder.

FÅR LEDERVERV: Magnus Nedregotten, her med kona Kristin Skaslien under OL i Beijing i 2022.

25.05.2023 20:55 Oppdatert 25.05.2023 21:09

Dermed erstatter Nedregotten omdiskuterte Astrid Uhrenhold Jacobsen (36).

Sølvvinneren fra Beijing blir også nytt medlem av idrettsstyret, som representant for utøverkomiteen.

Det ble klart etter at den nyvalgte komiteen samlet seg for første gang torsdag kveld. Da stemte medlemmene over leder- og nestlederervet.

Nedregotten gjorde seg spesielt bemerket som sølvvinner under OL i Beijing, der han konkurrerte i mikspar sammen med ektefellen Kristin Skaslien. Fire år tidligere tok de to bronse i Pyeonchang.

Nå skal 32-åringen altså lede komiteen som ivaretar interessene til norske eliteidrettsutøvere.

NESTLEDER OG VARA: Kjetil Borch, her fra Tokyo-OL.

Uhrenholdt trapper ned

Det har stormet rundt den norske utøverkomiteen de siste månedene:

Avtroppende leder Astrid Uhrenholdt Jacobsen har måttet tåle kraftig kritikk fra flere hold for sin dobbeltrolle som IOC-medlem og leder av komiteen.

Kjetil Borch er en av Jacobsens mest uttalte kritikere. Han har blant annet fremmet offentlig mistillitsforslag mot 36-åringen.

Torsdag kveld vant, etter det VG forstår, Borch en intern kamp om å bli nestleder i utøverkomiteen. Samtidig blir han vara for Nedregotten som representant i idrettsstyret.

EXIT SOM LEDER: Astrid Uhrenholdt Jacobsen blir fra nå vanlig medlem i utøverkomiteen.

I spørsmålet om et mulig comeback for russiske utøvere i internasjonal idrett er Jacobsen IOCs budskap, selv om dette er stikk i strid med både NIFs og norske utøvere sin mening. Det har gjort at enkelte har problematisert lederskapet hennes i utøverkomiteen.

VG avslørte så at den tidligere langrennsutøveren hadde annonsert sin egen avgang.

Nyvalgt leder Magnus Nedregotten opplevde i 2018 å bli tildelt bronse i OL etter at de russiske motstanderne ble tatt for bruk av dopingmidler.

Utøverkomiteens medlemmer:

Aida Dahlen, Anita Yvonne Stenberg, Sarah Louise Rung, Birgit Skarstein (IPC), Astrid Uhrenhldt Jacobsen (IOC), Erlend Mamelund, Felix Baldauf, Anna Margrete Sletsjøe, Kjetil Borch og Magnus Nedregotten

