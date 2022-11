Håndballjentene sikret EM-gull etter mesterlig snuoperasjon mot Danmark

LJUBLJANA (VG) (Danmark – Norge 25–27) Norge lå på det meste bak med fem mål i finalen mot Danmark. Anført av mesterlige Nora Mørk og Katrine Lunde, snudde de nok en finale i andre omgang og sikret sitt niende EM-gull.

– Dette er utrolig. Vi er alle for en og en for alle. Vi har tro på det vi holder på med og er lojale til konseptet. Vi gjorde noen små endringer i syv mot seks. Så kommer Katrine (Lunde) inn og setter fyr på forsvaret, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til Viaplay.

Det først og fremst takket være Nora Mørks åtte scoringer, som holdt Norge i kampen da de slet som mest, og Katrine Lundes nærmest utallige redninger i en kritisk periode av andre omgang.

Etter 53 minutter tok de ledelsen for første gang. Og de hadde ledelsen da er er viktigst: etter 60.

– Det virket som om vi hadde håndbrekket på i førsteomgang, før det kom seg i andreomgang. Likevel brant vi mange sjanser. Så kjente vi at danskene begynte å bli litt «trøtte», forklarer Hergeirsson.

Foran mesterskapet var det mange som var usikre på hvordan det norske laget kom til å fremstå med mange nye brikker. Derfor virker gullet å bety litt ekstra.

– Det betyr mye for meg, men mest for norsk håndball. Vi har en metodikk og et system som fungerer på en del områder. Det er alltid noe å forbedre. Nå skal jeg nyte en IPA, gliser islendingen.

Det lugget for Norge i åpningen, danskene fikk ledelser på to, tre, fire og fem mål i første omgang.

Den norske skuta var lekk og slet selv med å komme på skuddhold, fem mål på de første 20 minuttene er sjelden kost. Mot slutten av en trøblete omgang løsnet det, Norge lå likevel under 12–15 til pause.

Én kvinne holdt Norge i kampen: Med syv mål på syv skudd i første omgang, var Nora Mørk for mye for danskene.

På motsatt side Louise Burgaard smidig og lur ved flere anledninger da hun brøt gjennom det norske forsvaret gang på gang, tidligere Larvik-spiller Sandra Toft var vanskelig å overliste i buret.

Henny Reistad var langt unna sitt beste i første omgang, og scoret sitt første mål først i den andre.

Hun har vært klar på at danskenes fysiske spillestil passer både henne og Norge godt, danskene sto godt i forsvar da Norge ikke maktet det samme.

Norge så klart bedre ut på starten av andre omgang, men maktet likevel ikke å kutte forspranget da den var halvspilt. Men som mot Frankrike i fjorårets VM-finale, var det en mesterlig snuoperasjon i emning.

Inn kom Katrine Lunde og vartet opp med flere redninger da Norge slet som mest. EM-tittelen gjør at hun er tidenes mestvinnende håndballspiller – uansett kjønn.

Plutselig var det ikke mulig for danskene å komme gjennom, plutselig satt alt for Norge og på 22–22 med ti minutter igjen, klarte håndballjentene endelig å festet grepet om kampen.

Jaktet revansje

Danmark tok første EM-stikk mot Norge, de vant 31–29 i siste hovedrundekamp og sendte Norge ut i en antatt tøffere semifinale mot Frankrike.

Det var også danskenes første seier over Norge på 16 forsøk og åtte år. Norge slo voldsomt tilbake i semifinalen og slo Frankrike med åtte mål, som sikret et nytt stevnemøte med danskene i finalen.

Nora Mørk forsøkte å dytte favorittstempelet over på danskene – et utspill hun møtte lite dansk forståelse for.

For det er Norge som er EM-dronningene, med åtte EM-gull på 15 sluttspill. Kun to sluttspill har endt uten medalje. Danskene var i sin første finale på 18 år.

PSSST! Begge lag hadde to representert på EMs all star-lag: Kathrine Heindahl og Emma Friis for danskene; Stine Bredal Oftedal og Henny Reistad for Norge. Reistad fikk også utmerkelsen «mest verdifulle spiller».