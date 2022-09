Da laget dro på treningsleir, måtte Janeh bli hjemme

Nå jobber Janeh Mohamed og Zaineb Abdulsatar for at andre idrettsungdommer skal slippe å oppleve det samme.

Janeh Mohamed og Zaineb Abdulsatar er klubbambassadører i Utleira IL

I Utleirahallen sitter to tidligere håndballspillere og ser på aktiviteten som foregår ute på banen. Selv om de ikke er aktive på et lag mer, er de to 19-åringene fortsatt sterkt engasjert i breddeidretten.

– Det de gjør i Utleira burde være en mal for andre idrettslag. Vi skal være det bindeleddet mellom klubben og familier som vi hadde trengt da vi var yngre, sier Zaineb Abdulsatar.