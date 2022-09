Henrik Ingebrigtsen plages av diffus hælskade

Henrik Ingebrigtsen (31) innrømmer at han er usikker på årsaken til at han i lengre tid vært plaget av en skade i hælen.

ANNEN ROLLE: Henrik Ingebrigtsen løpe ikke i VM eller EM. Bildet er tatt utenfor stadion i Eugene 24. juli, etter at Jakob Ingebrigtsen var blitt verdensmester på 5000 meter.

20 minutter siden

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

– Jeg begynner å forstå meg på det. Men det er litt diffust. Jeg har ikke fått en helhetlig diagnose, sier han.

Henrik Ingebrigtsen fungerte som altmuligmann for Jakob Ingebrigtsen under friidretts-VM i Eugene i juli og friidretts-EM i München i august. Under det siste mesterskapet fortalte han om sin plagsomme hæl til norske medier. Det gjorde hans mens han og de sto ventet på Jakob Ingebrigtsen utenfor trenings- og oppvarmingsbanen etter et av hans løp inne på Olympiastadion.

Henrik Ingebrigtsen trodde da – for et par uker siden – smertene i hans høyre fot skyldtes bruk av en spesiell type sko. Det tror han fortsatt.

– Jeg leste en artikkel om «feil sko» da jeg var i USA. Det kan hende at jeg er blitt utsatt for en overbelastning ved bruk av den typen sko. Jeg fikk problemer med akillessenen, og det har jeg aldri hatt før, forklarer han.

Han omtaler det som en nerveskade.

– Nerveskaden i hælen har medført at jeg ikke har fått trent skikkelig på litt over en måned. Jeg har kunnet løpe litt, i perioder ikke noe i det hele tatt, sier han.

Henrik Ingebrigtsen tilføyer at han holder på å trappe opp treningen og at det ikke er smertefullt for ham å jogge. Men også at han, med ambisjoner om å fortsette som toppløper, ikke kan drive med jogging til evig tid.

På spørsmål om når han tror han kan starte skikkelige forberedelser mot neste sesong, svarer han at han antagelig vet mer om det om et par uker.

– Kan denne skaden være en slags følgefeil av dine tidligere alvorlige skader?

– Det er ikke godt å si. Denne er på feil side av kroppen. Før har jeg pådratt meg skadene på venstre side, denne er i høyre fot, svarer han med en touch ironi.

Les også Henrik Ingebrigtsen: – Jeg trenger halvannet år

I påvente av et forhåpentlig fullstendig svar og endelig leget skade, hjelper han Jakob Ingebrigtsen med hans forberedelser foran Diamond League-finalen på 1500 meter i Zürich neste torsdag.

– Som sykkelhare (fartsholder) og diverse. Jeg prøver å følge ham opp så godt jeg kan, sier Henrik Ingebrigtsen – en uke etter at Jakob Ingebrigtsen satte årsbeste tid i verden med 3.29,05 i Lausannes Diamond League-stevne.

Dagen etter finaleløpet i Letzigrund stadion i Zürich 8. september – som frister med 300.000 kroner førstepremie – møtes de to i Berlin, der Jakob Ingebrigtsen i sponsorregi lørdag skal opptre som eksklusiv fartsholder under et løpsarrangement for ungdom, kalt «BTC Track Night».

– Han var ikke hundre prosent i Lausanne, men han så sterk ut sammenlignet med de andre. Det var heller ikke gode forhold, påpeker Henrik Ingebrigtsen når det gjelder forventningene til Jakob Ingebrigtsens finalefinish.

Henrik Ingebrigtsen vant EM-gull på 1500 meter i Helsinki for 10 år siden. Noen uker etter det ble han nummer fem på distansen i London-OL. To år senere vant han EM-sølv på 1500 meter i Letzigrund stadion i Zürich.