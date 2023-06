Sport Ingrid Syrstad Engen Øyeblikket gir henne fortsatt gåsehud: - Min største drøm

MELHUS: På ferie hjemme hos mor og far møter Adresseavisen 25-åringen som ble historisk tidligere i juni.

– Når jeg kommer hjem nå og møter familien så begynner det å gå litt opp for meg at jeg faktisk har vunnet Champions League. Alle jeg møter her er liksom «wow, gratulerer!». Jeg vet fortsatt ikke om det har sunket helt inn.

Ingrid Syrstad Engen får gåsehud bare av å snakke om kvelden da drømmen gikk i oppfyllelse.

18.06.2023 20:55 Oppdatert 18.06.2023 21:21

