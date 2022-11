Supportere fra alle VM-land påspanderes gratis reise – må omtale Qatar positivt

Det er ikke bare nederlandske fotballtilhengere som får sine VM-turer betalt av Qatar. 30 til 50 fans fra de øvrige deltakernasjonene har fått samme tilbud.

NTB, VG

13 minutter siden

Det viser dokumenter nyhetsbyrået AP sitter på. I alt er rundt 1600 personer blitt invitert til å komme gratis til VM-sluttspillet arrow-outward-link . Betingelsen er at de oppfører seg og legger ut positive innlegg i sosiale medier om det kritiserte mesterskapet.

I tillegg må de sette av fem minutter på VMs første dag til å rope et heiarop eller synge en sang knyttet til eget hjemland. Planen er at supporterne blir en del av åpningsseremonien foran Qatar – Ecuador.

Fotballfansen blir ikke bedt om å være et talerør for Qatar, men i invitasjonen står det at «det selvsagt ikke vil være hensiktsmessig for deg å nedverdige» vertslandet.

Saken om betalte VM-reiser i bytte mot god PR ble kjent mandag.

– Personlig mener jeg at sport og politikk skal holdes atskilt, sier Leon van der Wiik.

Han er koordinator for de nederlandske supporterne som er plukket ut til å delta i prosjektet. Noen har sagt at de reiser ned til mesterskapet, men sier at de ikke har akseptert innbydelsen fra Qatar.

– Fristen til å takke ja var stor, men jeg synes ikke at vi skal oppføre oss som forretningsfolk på vegne av Qatar, sier en av dem.