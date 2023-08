Rosenborg henter spiss tilbake fra utlån

Rasmus Wiedesheim-Paul hentes tilbake fra utlånet i HamKam for å demme opp i Rosenborgs angrepsrekke.

Rasmus Wiedesheim-Paul i hvit Ham-Kam-drakt, i cupkamp mot Bodø/Glimt tidligere i sommer. Vis mer

Det opplyser klubben på sine nettsider fredag.

Wiedesheim-Paul har spilt ni kamper og scoret ett mål for HamKam i Eliteserien denne sesongen, men etter at det ble klart at Ole Sæter mister helgens kamp mot Haugesund, blir Wiedesheim-Paul hentet tilbake til Trondheim.