Verstappen med «cocky» melding underveis til åttende strake seier

Max Verstappen (25) hadde startstraff, men det betydde ingenting. Han tok sin åttende strake Formel 1-seier og foreslo pitstopp-trening underveis!

Max Verstappen inne til dekkskifte på Spa-banen. Vis mer

Kampen om VM-tittelen er alt annet enn spennende. Verstappen er på vei mot sitt tredje strake VM-gull.

Teamkollega Sergio Pérez ble nummer to på Spa-banen og sørget for fortsatt Red Bull-dominans.

Dette var Red Bull-teamets 13. seier på rad.

George Russell i Brasil november 2022 er sist en ikke-Red Bull-fører vant et Grand Prix-løp.

Det er også Verstappens 13. pallplassering på rad.

Det er hans seier nummer 45 i karrieren. Verstappen har sjansen til å ta igjen både Alain Prost (51) og Sebastian Vettel (53) i 2023.

Dominansen er så voldsom at Verstappen på internradioen antydet litt «cocky»:

– Vi kunne jo gjøre et stopp til? Litt pitstopp-trening!

– Det var en spøk til GP, for jeg visste at han ikke ville like det, sier Verstappen til Viaplay.

Han kom til tider med skarpe tilbakemeldinger til løpsingeniør Gianpiero Lambiase (som er GP) på internradioen.

– De stoler fullt ut på hverandre, fastslår Red Bull-sjef Christian Horner til Viaplay.

– De er spisse mot hverandre. Verstappen trenger kanskje en som kan svare ham litt, sier Thomas Schie som ekspert i Viaplay-studio.

Charles Leclerc (Ferrari) og Lewis Hamilton (Mercedes) kjempet om den siste pallplassen, og monegaskeren ble nummer tre. Hamilton gikk inn og byttet dekk og prøvde å sette beste rundetid. Det lyktes han med.

Verstappen kvalifiserte seg som desidert best - men girkassebytte nummer fem betydde at han fikk fem plassers straff og startet som nummer seks.

Allerede etter ni runder var han nummer to - med bare teamkollega Sergio Pérez foran seg. Etter 17 runder kjørte han forbi meksikaneren - og så seg aldri tilbake men vant med over 20 sekunder.

Carlos Sainz jr. og Oscar Piastri kolliderte på den første runden. Piastri måtte bryte med en gang, og Sainz ramlet nedover på resultatlistene og måtte til slutt kaste inn håndkleet.

Pierre Gasly fikk 3. plass i lørdagens sprintløp og jublet hemningsløst. Han så på det som et vendepunkt for Alpine - men søndag ble det ikke poeng på franskmannen. Derimot ble teamkollega Esteban Ocon nummer åtte. Lando Norris avsluttet løpet veldig sterkt og ble nummer syv.

AlphaTauris ny-gamle mann Daniel Ricciardo opplevde ingen stor søndag i Belgia. Mens teamkollega Yuki Tsunoda kom på poengplass (nummer 10), var Ricciardo aldri i nærheten av det og endte som nummer 16.

Ti løp gjenstår, men nå er det en liten sommerferie før Nederland i slutten av august.

