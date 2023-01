Tydelig RBK-talent: – Hvis ikke det går, så må jeg se etter andre alternativer

Han har en fersk langtidskontrakt i lomma, Sander Tangvik. Nå er keeperen tydelig på at han trenger spilletid på kort sikt - i Rosenborg eller et annet sted.

Sander Tangvik spaserer av RBK-feltet på Gran Canaria. Nå vil han spille fotball på et høyere nivå enn for RBK 2 i 3. divisjon.

16.01.2023 18:45

– Jeg tror det blir et spennende år, samtidig som det er et veldig viktig år for meg.

Sander Tangvik spaserer av treningsfeltet med gymbaggen på ryggen. Rosenborg-keeperen smiler, noe han har all grunn til.

Les hele saken med abonnement Allerede abonnent? Logg inn