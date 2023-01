Molde klaget inn til CAS etter Fofana-overgangen: – Håper Molde mister alt

David Datro Fofanas tidligere klubb Abidjan City mener Molde stjal angriperen fra dem og har klaget Molde inn til Idrettens voldgiftsrett (CAS).

13.01.2023 16:57

Moldes administrerende direktør Ole Erik Stavrum opplyser om klagen til Dagbladet.

– Vi håper Molde mister alt. Vi ber CAS om å suspendere Molde fra å hente spillere i to år, sier Abidjan Citys president Marco Né til Dagbladet.

Josimar omtalte saken torsdag.

Abidjan City sendte saken til Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) for snart to år siden.

Molde mener at Fofana sto uten kontrakt da de hentet ham. Den ivorianske klubben hevder at spilleren da var under kontrakt med dem.

Fofana ble nylig solgt til Chelsea.

– Vi har kjempet i to år for denne saken. Folk tror at den har kommet på agendaen bare fordi Fofana har gått til Chelsea. Det stemmer ikke, denne saken har pågått lenge. Først via forbundet, så i Fifa, før den nå er i CAS, sier Né til den norske avisen.

Stavrum bekrefter overfor Dagbladet at det er en pågående tvist i CAS.

– Molde og spilleren har full tillit til sin posisjon, men vil ikke gi ytterligere kommentar før saken er løst. Vi kan imidlertid bekrefte at tvisten ikke angår Chelsea og ikke har noen innvirkning på overgangen av Datro Fofana fra Molde FK til Chelsea, skriver Molde-toppen.